Estorsione a due coniugi. Arrestati due italiani

Un’estorsione a una coppia di coniugi, due misure cautelari e uno si spacciava per appartenente alle forze dell’ordine. Questo l’esito delle indagini avviate nei giorni scorsi dalla Polizia di Forlì, che ha eseguito, a Roma, due misure cautelari (obbligo di dimora e presentazione agli uffici di polizia) e due perquisizioni, a carico di due italiani, presunti responsabili del reato di estorsione a danno di due coniugi residenti a Santa Sofia, sull’Appennino forlivese. La vicenda è partita nel novembre 2024: come detto, uno dei due aveva detto di essere delle forze dell’ordine e si era fatto pagare per evitare le manette.