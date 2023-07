Esultano Lega e FdI: "Ora basta critiche" Festa Pd, dibattito con Bonaccini

"La macchina commissariale, dopo la necessaria ricognizione della situazione e delle effettive necessità, si è messa in moto con autorevolezza e pragmatismo sfatando le critiche pretestuose che gli amministratori del Pd hanno ripetuto allo sfinimento": così, ieri, il deputato della Lega Jacopo Morrone ha sottolineato la promessa del commissario Francesco Paolo Figliuolo di rimborsare ai comuni tutte le spese urgenti. Una stoccata rivolta soprattutto al sindaco di Cesena e presidente della Provincia Enzo Lattuca "che anche martedì alla Festa dell’Unità di Cesena ha rivolto parole molto critiche nei confronti del Governo. Forse, sapendo di dover incontrare Figliuolo, avrebbe potuto risparmiarsi i soliti attacchi". Anche Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, ha chiosato: "Sono arrivate oggi puntuali e chiare le parole di Figliuolo che ha nuovamente garantito la copertura. Per noi è solo una conferma".

Certamente si parlerà di Figliuolo stasera (ore 20.30) alla festa dell’Unità di San Martino in Strada: Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia presente all’incontro, parlerà di ‘Un mare di fango: dall’alluvione alla ripartenza’ con il governatore Stefano Bonaccini.