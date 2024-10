"Eta Beta, 35 anni di passione per i fumetti"

La fumetteria Eta Beta di Forlì ha tagliato il prestigioso traguardo delle 35 candeline spente. Si tratta di una piccola oasi di 50 metri quadri per appassionati e non, situata in via Palazzola 43.

Cinquanta metri quadrati che contengono qualcosa come 50.000 fumetti. Il compleanno è così storico e importante che domani il negozio terrà una festa con buffet, dalle 16 in poi, per celebrare la ricorrenza insieme ai clienti storici e affezionati e a chiunque vorrà scoprire questo luogo magico.

Il titolare è Renzo Toresi, che cominciò questa attività nel lontano 1989 insieme alla moglie Margherita. Nel corso degli anni, Toresi hanno visto cambiare il mondo del fumetto radicalmente. "Nell’89, quando abbiamo aperto – ricorda Renzo – a Forlì non esisteva il concetto di fumetteria".

I ‘giornalini’, come venivano chiamati, erano venduti solo in edicola, e la scelta non era molto varia. Oltre a Tex e a Zagor, infatti, c’erano pochissimi altri titoli: la Corno, che pubblicava i supereroi della Marvel, era appena fallita, e i manga sarebbero arrivati solo qualche anno dopo. "Andavamo a Bologna, Milano o Roma per acquistare i fumetti direttamente dalla casa editrice – spiega ancora il titolare –. Molti clienti di allora vengono ancora oggi, e con loro i figli, segno che la passione è stata trasmessa".

La fumetteria Eta Beta ha vissuto tutti i grandi cambiamenti del settore, dal passaggio delle lire all’euro (che ha comportato un notevole aumento dei prezzi) al boom dei manga con l’uscita di ‘Dragonball’, fino alla rinascita dei supereroi con la Marvel Italia.

Il pubblico, oggi, è molto variegato: "Ogni settimana escono 70 o 80 nuove testate – racconta Renzo – quindi ognuno può trovare la storia o il genere che più gli piace. I giovani leggono molti manga, i più grandi preferiscono ancora i fumetti Bonelli o i supereroi".

E benché oggi molte fumetterie abbiano cominciato a vendere anche gadget e oggettistica a tema, di cui i giovani sono molto appassionati, "noi vogliamo mantenerci una fumetteria vera e propria – conclude – con tutte le novità e un ricco magazzino di fumetti vintage". In trentacinque anni, insomma, il mondo del fumetto è cambiato molto. L’unica cosa che non è mai cambiata è la passione che anima Renzo e Margherita, e che contagia ancora oggi tutti i suoi clienti, pronti a festeggiare con loro domani.

Alessandro Mambelli