Età evolutiva, due incontri con l’esperto

I disturbi comportamentali e lo sviluppo del linguaggio nell’età evolutiva sono al centro di ‘Parla con l’esperto’, due appuntamenti gratuiti promossi dall’Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole e rivolti a genitori, educatori e insegnanti.

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con il team professionale Dolce Mente, metterà a disposizione le competenze dello psicologo, dello psicoterapeuta e del logopedista, per un confronto diretto su delicate questioni riguardanti l’età evolutiva.

Gli incontri consentiranno di approfondire con gli esperti aspetti fondamentali, come il corretto utilizzo della tecnologia e l’approccio all’emotività in età infantile.

Si parte questa sera alle 20,30 nella biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole sul tema ‘Tre piccoli giganti: attenzione, iperattività e impulsività’.

Giovedì 27 febbraio, sempre alle ore 20,30 in viale Marconi 115, andrà in scena ‘Parole per crescere’ sulle problematiche dello sviluppo del linguaggio.

I due appuntamenti sono curati dalla psicologa e psicoterapeuta Gessica Borreca, dalla logopedista Giorgia Ricci e dalla psicologa dell’età evolutiva Giulia Gagliardi.

