"Eternit in caserma a Predappio"

"Immobili fatiscenti, criticità strutturali e possibile presenza di eternit". È la situazione segnalata dalla segreteria del Nuovo sindacato carabinieri di

Forlì-Cesena in una nota al comando generale dell’Arma, in merito alla stazione di Predappio e altre stazioni distaccate del comando provinciale. A Predappio, spiega il sindacato con il segretario provinciale Giorgio Serri, "sarebbe stata segnalata la presenza di eternit, circostanza che sarebbe pericolosa per la salute di chi vive nello stabile".