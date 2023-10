Etica e sport: dov’è lo svantaggio?. Dai para-atleti al doping genetico

Quando uno svantaggio si trasforma in superabilità? E chi stabilisce dove si colloca il confine? Si intitola ‘Partire (s)vantaggiati–Corpi bionici e atleti geneticamente modificati nello sport’, è edito da Fandango e sarà presentato oggi alle 17.30 alla Feltrinelli, in piazza Saffi: è il libro della bioeticista forlivese Silvia Camporesi che, nelle sue pagine, indaga uno dopo l’altro temi complessi e dalle tante sfaccettature, rovesciando certezze spesso troppo frettolose alla ricerca di quella vertigine morale che – quando ben esercitata – è la base della libertà di pensiero.

"Parlo di corpi nel mondo dello sport – spiega Camporesi –, portando molti casi diversi, a partire da vantaggi naturali, come un più alto livello di testosterone, fino ad arrivare a vantaggi prodotti chimicamente dall’assunzione di sostanze poi classificate come doping: alcuni di questi vantaggi sono considerati iniqui e portano alla squalifica, mentre altri sono accettati. Qual è il confine? Perché alcuni vantaggi vengono considerati diversi da altri?".

Per arrivare a comprenderlo Camporesi passa da un esempio all’altro: "Prendo il caso del campione paralimpico di salto in lungo Markus Rehm che, con la sua protesi, salta 8 metri e mezzo, misura che gli avrebbero consentito di salire sul podio nelle ultime quattro Olimpiadi; lui vorrebbe gareggiare con i migliori atleti del mondo, indipendentemente dal corpo che essi hanno, ma la federazione sportiva non glielo consente: gli chiede di farsi carico di dimostrare che la tecnologia assistita di cui fa uso non gli conferisca un vantaggio iniquo. Ma è giusto? Chi decide quando uno svantaggio diventa un vantaggio? Risposta non scontata: nel 2012, la corte suprema per lo sport permise all’atleta Oscar Pistorius di competere alle Olimpiadi di Londra del 2012". Non è tutto qui, infatti la bioeticista si avventura in un ampio ventaglio di argomenti: doping genetico, atleti intersessuali, transgender e altro ancora, finendo per rileggere il concetto stesso di categoria e spingendosi a tracciare lo schizzo di un nuovo modello di etica che riguarda il mondo dello sport, ma non solo.

Sofia Nardi