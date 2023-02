Ettore Bassi rilegge Vecchioni: ’Mercante di luce’ al Mentore

Domani alle 21, al teatro Mentore di Santa Sofia, andrà in scena ‘Mercante di luce’, una produzione Tangram Teatro, tratto dal romanzo di Roberto Vecchioni (vincitore Premio Cesare Pavese 2015 per la narrativa), che narra del viaggio poetico di un padre e di un figlio. Ivana Ferri ha curato la regia e l’adattamento, mentre Ettore Bassi è il protagonista di questo particolare racconto, dove prevalgono parole febbrili e piene d’amore, pronunciate da un padre al proprio figlio. Stefano Quondam è un professore di letteratura greca, grandissimo e misconosciuto, un Don Chisciotte che non ha mai smesso di combattere una testarda battaglia contro la stupidità e l’omologazione. Certo, è al tempo stesso un uomo imperfetto, pieno di difetti, ma vuole trasmettere al figlio quanto ha di più prezioso: la cultura. Vuole credere con tutto se stesso che la bellezza che gli tempesta la memoria sia una luce così potente da svergognare il buio. Ma tra i due, chi è veramente il mercante di luce? Chi salva l’altro? Questa è la cronaca dei giorni di un ragazzo colto e curioso, emozionato e coraggioso e di un padre che con dedizione e amore tenta di spiegare il senso della vita, l’unico che conosce. Il filo che li unisce è la poesia: un excursus appassionato, un viaggio in cui si rincorrono i grandi gesti e le tenere paure di poeti e poetesse dell’unico tempo possibile, quello tra il mito e l’invenzione, in un punto sospeso tra pagine da sfogliare, passioni e vita vissuta. Adattamento e regia di Ivana Ferri, musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Germini, voce fuori scena Patrizia Pozzi, citazioni musicali Roberto Vecchioni, W.A. Mozart e scena Gianni De Matteis. Per i non abbonati ingresso 20 euro, ridotto 18. Info e prenotazioni: 349.9503847.

o.b.