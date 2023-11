’Euforia’, tra amori virtuali e ironia la Foria interpreta la donna d’oggi

Lo spettacolo che sarà presentato questa sera alle 21, al Teatro Comunale di Predappio si intitola ‘Euforia’ ed è interpretato da Barbara Foria (nella foto) con regia di Claudio Insegno, attore, regista, doppiatore e scenteggiatore (fratello minore di Pino Insegno). La nota attrice napoletana, Barbara Foria, presenta tanti spunti di riflessione e di novità raccontando i vizi e le virtù di essere donna oggi (con la D maiuscola) in balia di uomini (con la ‘c’ di cuore minuscola).

Dunque la donna di oggi, coi social e whatsapp e soprattutto con l’amore virtuale: tutto proposto con grande ironia, ma anche gioia. Ci si evolve "da sesso droga and rock and roll e si passa a Netflix, tachipirina e canti gregoriani", dice la Foria. Tutto cambia, ma si va verso la felicità pur sapendo che al cuore non si comanda, che l’amore fa male soprattutto quando se ne fa poco. Tutto è un po’ come le magliette di Zara: prima si indossano per uscire, poi per andare a dormire. D’altra parte la perfezione non esiste ma a volte i difetti sono meravigliosi.

E allora ben vengano i difetti, le imperfezioni perchè ci rendono normali. Una commedia piena di satira sulla donna e sui suoi stereotipi interpretata egregiamente da Barbara Foria, attrice, conduttrice televisiva, comica, autrice e conduttrice radiofonica. Biglietteria : intero 20 euro, ridotto 15 euro (ragazzi under 25, over 65, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni). Info: : 0543.1713530 – 339.7097952 – 347.9458012.

Rosanna Ricci