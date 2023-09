Euronics sbarca a Pieveacquedotto. È il primo punto vendita in città

Va ad aumentare ancora la lista dei negozi che aprono i battenti nell’area commerciale ancora in completamento a Pieveacquedotto. Dopo il grande ristorante di sushi (aperto però nello stesso blocco del Globo, già esistente da anni), il McDonald’s, Roadhouse, la rivendita di oggetti destinati ai motociclisti e il negozio di mobili e complementi d’arredo nordico Jysk, in città arriva anche Euronics che va a riempire un nuovo stallo tra quelli ancora in via di completamento.

Il gruppo specializzato in elettronica di consumo, insegna di riferimento a livello nazionale, ha scelto proprio il maxi intervento commerciale a pochi metri dal casello autostradale di Forlì per l’apertura del suo 38esimo negozio (il primo in città, almeno al momento, dato che il marchio è già stato presente in passato). L’imminente iaugurazione vuole confermare lo sviluppo della rete fisica dell’insegna e Forlì fra le aree strategiche da presidiare, decidendo di puntare sui negozi ‘in carne e ossa’ anche in un periodo in cui l’online sembra farla da padrone. In città, così, un nuovo punto vendita di settore va ad aggiungersi al consolidatissimo Unieuro e ai suoi competitori.

Lo store aprirà i battenti a fine settembre in una struttura stand alone (quindi indipendente dalle altre) e occuperà uno staff di ventuno addetti in totale, tra cui ben quattordici neo-assunti e tredici giovani under 30.

La società ‘Cds’, della quale Euronics fa parte, conta su una rete fisica di cui ventotto punti vendita in Toscana, sei in Umbria, uno in Liguria, uno nelle Marche e due in Emilia Romagna, oltre a 17 negozi in affiliazione e oltre 700 dipendenti e nel 2022 ha espresso un fatturato di 225 milioni di euro (iva esclusa), giro d’affari che la pone ai vertici delle realtà imprenditoriali di elettronica di consumo a proprietà totalmente italiana, oltre che tra i principali player del canale dell’elettronica di consumo. Il socio Euronics è già leader in Toscana e in Umbria.