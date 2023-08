Europa Verde, altro fronte "Il sindaco deve risposte"

Polemico contro tutti quelli che non la pensano come lui, sfuggente nei confronti dei cittadini alluvionati, superficiale nell’indicare cosa ha fatto in questi ultimi tre mesi. Questo sarebbe il comportamento del sindaco Gian Luca Zattini secondo i Verdi forlivesi. Maria Grazia Creta e Alessandro Ronchi fanno anche riferimento all’intervista al primi cittadino apparsa sul Carlino del 15 agosto.

"L’intervista ferragostana del sindaco Zattini ci ha lasciato attoniti non solo per la sua pochezza ma soprattutto perché fugge dai suoi doveri di sindaco per fare una polemichetta di bassissimo profilo contro tutti quelli che non la pensano come lui perché starebbero facendo campagna elettorale per le prossime elezioni. Non sa essere il sindaco di tutti, non ci riesce proprio – accusano i portavoce di Europa Verde – . Poche sere fa ha partecipato all’unica iniziativa pubblica dal vivo insieme col sindaco di Ravenna, coi tecnici della Protezione civile e i rappresentanti del Cer e del consorzio di bonifica. Era la prima volta che andava a un incontro pubblico ma se avesse voluto tener fede ai suoi doveri in questi tre mesi avrebbe dovuto farsi vedere nei quartieri per incontrare i cittadini, per parlare con loro, per rassicurarli e spiegare loro cosa devono fare in ordine a tutti i problemi relativi agli interventi di ricostruzione. A differenza dei sindaci degli altri comuni non lo ha fatto e quel che è più grave non ha neppure fatto un censimento dei danni e delle situazioni in cui versano i cittadini".

Gli ambientalisti ammettono che "ha ricevuto in municipio, sotto la pressione delle manifestazioni in piazza Saffi una delegazione dei cittadini alluvionati che si sono riuniti in comitato", ma poi dettano l’affondo: "Zattini ha avuto l’impudenza di dire che dovrebbero essere i quartieri a rappresentarli, gli stessi quartieri che la sua maggioranza voleva azzerare e con quali non si è mai interfacciato né si è mai recato presso loro. Gli altri sindaci fanno assemblee, girano il territorio che conoscono palmo palmo, il nostro sta rinchiuso in municipio o fa dichiarazione alla stampa, un’ulteriore dimostrazione del fatto che non conosce affatto la città".

Anche sul tema più caldo da mesi, vale a dire i fondi per riparare i danni dal maltempo, Europa Verde incalza il primo cittadino: "Dice che i soldi ci sono: allora spieghi come si fa utilizzarli, dica se servono perizie, chi le deve fare, se occorrono tecnici, come si fa a certificare le spese. Insomma dica dove sono i soldi per Forlì, quanti sono e come si fa a prenderli: questo vogliono sapere i cittadini".

Infine, sulle critiche rivolte alla Regione – "dia un segno", ha dichiarato Zattini al Carlino – i Verdi sostengono che "l’affermazione del tutto generica di Zattini è stata prontamente smentita dai dati puntuali, forniti dalla vicepresidente Priolo sempre sul Carlino, che indica il numero dei cantieri, l’importo dei lavori, i fiumi interessati dalle opere di somma urgenza per le quali la Regione sta effettuando gli appalti senza avere ricevuto ancora dal governo i soldi necessari per pagare i lavori".