Evacuati residenti nella zona del Monte delle Forche Allerta per le nuove piogge

A Modigliana la gente trema non tanto per le frane, anche se la situazione è ancora in evoluzione e gli smottamenti continuano, ma perché il pensiero corre agli aggiornamenti metereologici che già da oggi prevedono nuove piogge consistenti; modeste domani e ancora forti venerdì e sabato. E mentre si temono quindi le precipitazioni in arivo (ma la meteorologia non è comunque una scienza esatta) nel paese sono tuttora centinaia le persone impegnate nella pulizia dei fiumi, delle strade e delle loro proprietà.

L’aggiornamento sullo stato del territorio riguarda soprattutto il pericolo di un distacco della frana del monte delle Forche: la zona è a un chilometro e mezzo da Modigliana e 365 metri di altezza, raggiungibile verso Rocca San Casciano, poi a destra su via Fusina fin sul strada provinciale 129 e quindi in via Ibola; strada che da lunedì, a seguito dell’ordinanza del sindaco Jader Dardi, è chiusa al transito anche a piedi e persino nelle aree adiacenti, con un presidio di controllo all’uscita del paese.

Ieri mattina è stato tutto un traffico di elicotteri, auto dei carabinieri e di servizio della protezione civile e vigili del fuoco con evacuazione delle persone residenti nella zona del podere Mirandola ai piedi del monte delle Forche. Compito dei geologi ma non solo per questa frana, è prima di tutto monitorare se stia scivolando giù il versante sulla provinciale 129 Modigliana-Rocca San Casciano, via lago d’Arzano. Le verifiche per adesso non si possono fare visto che perdura lo stato di emergenza e la priorità è mettere in sicurezza le persone.

Alle ore 18 di ieri, convocato dal sindaco, si è svolto nella sala del consiglio comunale un primo incontro sugli eventi nel territorio. Invitate le associazioni di rappresentanza di agricoltura, artigianato, commercio, industria, i sindacati Cgil, Cisl, Uil e i capigruppo consiliari. Lo scopo, aggiornarsi sulla situazione per un confronto in merito alle procedure per una valutazione sui danni. E Dardi ha rinnovato l’invito a "iscriversi al sistema Alert System per ricevere i messaggi, rivolgendosi all’anagrafe o direttamente al sito del Comune, perché è previsto un nuovo allerta meteo per maltempo. Si raccomanda – aggiunge Dardi – prudenza e massima attenzione e di ridurre gli spostamenti".

Il Cai Faenza, gruppo di Modigliana, col responsabile locale Luca Nati, invita a "non avventurarsi in trekking o in sella a bici e mountain bike in un territorio comunale che è ancora instabile, senza un censimento dei percorsi, non sapendo cosa si può trovare dietro una curva o una frana che si muove ancora". Giancarlo Aulizio