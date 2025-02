Evade e tenta di truffare un’anziana: preso

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Forlì hanno arrestato un uomo ritenuto presunto responsabile dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale; l’uomo è stato inoltre denunciato per tentata truffa.

A dare l’allarme ai militari dell’Arma, un’anziana forlivese che era stata contattata direttamente nella sua abitazione da un ragazzo, di cui ha poi fornito un’esatta descrizione. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe prima evaso dai domiciliari e si sarebbe appunto recato a casa dell’anziana. Dove ha quindi messo in atto il piano della presunta tentata truffa.

In particolare, stando alla testimonianza fornita dalla setssa vittima, l’uomo avrebbe cercato di mettere in pratica la truffa del finto incidente. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’indagato avrebbe contattato la vittima sostenendo che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che, per evitarne l’arresto, era necessario versare immediatamente del denaro ad un falso avvocato incaricato della pratica legale.

Fortunatamente, la donna, insospettitasi, si è confrontata con la nuora e, insieme, hanno subito allertato i carabinieri, fornendo quindi una descrizione dettagliata dell’uomo, consentendone così l’individuazione.