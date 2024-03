Evangelisti "Biglietti presi subito. I timori? Riguardano l’1% dei presenti"

Una grande passione. Mauro Evangelisti (foto), giornalista forlivese che lavora alla redazione romana del Messaggero, anche da 400 chilometri di distanza non perde occasione per sostenere l’Unieuro: con il cuore, ma spesso anche di persona. Nato a Forlì il 15 gennaio 1967, s’è appassionato al basket frequentando le scuole medie ai Romiti, con le ore di ginnastica sul parquet della prima squadra. "La partita che ho ancora davanti agli occhi è gara2 dei quarti di finale dei playoff scudetto 1980 contro il Billy Milano di Dan Peterson". Nell’annata post Covid, pur distante, si abbonò "come sostegno e aiuto alla società".

Evangelisti è spesso inviato in Italia e all’estero, ma, quando può, l’appuntamento della domenica alle 18 è fisso: "In redazione ho due schermi di fronte a me: quello del lavoro e quello sintonizzato sulla partita di Forlì con le cuffiette alle orecchie. Nei primi tempi i colleghi mi guardavano male, poi hanno capito la mia passione e ora mi prendono in giro. Quando posso vengo anche al Palafiera, l’ultima volta contro Milano. Chiaramente ho visto la vittoria a Roma contro la Luiss due settimane fa: ho esplorato il palazzetto che sarà sede della Final Four di Coppa Italia. Bellissimo, un gioiello, appena riaperto dopo 5 anni di ristrutturazione: si vede bene ovunque".

Dopo aver collaborato col Carlino e la Gazzetta di Forlì, Evangelisti è stato assunto al Messaggero tra fine anni ’80 e inizio anni ’90’, quando il quotidiano aprì diverse redazioni in Romagna. Poi ha lavorato a Viterbo dal 1994 al 2003 e da allora si è trasferito a Roma alla sede centrale. È autore anche di tre romanzi con la casa editrice forlivese Carta Canta. Da romano adottivo, cosa pensa dell’evento? "Ritengo che i tifosi che arriveranno a Roma per le partite si godranno due giornate di grande spettacolo. Attenzione però perché domenica si correrà la maratona e quindi consiglio i miei concittadini di studiare bene il percorso della gara perché in certe zone non ci si potrà spostare nemmeno a piedi".

Con occhio da cronista, Evangelisti affronta anche il problema della sicurezza dell’impianto: "Qualche preoccupazione è inevitabile. Contro la Luiss ero in curva ma in quattro gradini avrei potuto scendere in campo e in quell’occasione la suddivisione fra il settore ospiti e gli altri era rappresentata solo da un nastro. Il 99% dei tifosi arriverà a Roma per godersi la città, le partite e la bella giornata, temo quell’1%. Il servizio di sicurezza? Domenica ci sarà anche Roma-Sassuolo allo stadio Olimpico. Servirà buon senso: se le tifoserie di Forlì e Fortitudo dovrebbero scontrarsi, i recenti divieti sarebbero prorogati all’infinito".

Evangelisti ha subito acquistato i biglietti per entrambe le giornate: "Se vinciamo festeggerò alla grande, ma secondo me il vero obiettivo dovrà essere fare strada nei playoff".

s. b.