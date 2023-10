Eve Arnold, domani visita-gioco

Visite-gioco alla mostra ’Eve Arnold. L’opera 1950-1980’, ospite fino al 7 gennaio del Museo San Domenico per bambini tra 6 e 11 anni (accompagnati al massimo da due adulti) con un costo di 5 euro oltre al biglietto di ingresso e un massimo di 25 partecipanti. Necessaria la prenotazione: 0200699638; prenotazioni@mostrefotograficheforli.it Domani alle 10 è in calendario ’Fotografie bestiali’: durante la visita i bambini scoveranno tutti gli animali che si sono lasciati fotografare da Eve Arnold: giraffe attrici, mucche in piscina, cavalli acrobati e tanto altro.