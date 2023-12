Eventi a tema: oggi un convegno e un concerto

Entrano nel vivo gli eventi per festeggiare i 40 anni del Naima club, nato a Forlì nel novembre del 1983. La rassegna, curata da Naima Fondation, prevede una mostra fotografica nelle sale della Provincia, in piazza Morgagni: saranno esposte foto dedicate a Chat Baker (orario: lunedi-mercoledì-venerdì dalle ore 9 alle 16.30, martedì e giovedì dalle 9 alle 18.30). Questo pomeriggio alle 16, sempre in Provincia, avrà luogo un convegno a cura di Gabiele Zelli sulla figura e sulla storia di Mario Bonavita, il paroliere e compositore forlivese noto con lo pseudonimo di Marf. Gli eventi proseguono in serata: alle ore 21, presso la sede di Cosascuola, in, viale Spazzoli, si esibiranno Anna e Paolo Ghetti in duet, voce e contrabbasso, special guest Fabio Petretti al sax. Il gruppo eseguirà musica italiana degli anni 30-40-50 in chiave swing-jazz.