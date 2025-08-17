Eventi alluvionali a Rocca, intervento finito in via Berleta

Sono stati ultimati nel territorio di Rocca San Casciano i lavori per "interventi urgenti di rifacimento del muro di sostegno nella strada comunale della Berleta", gravemente danneggiato dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 20 al 29 giugno 2024. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 140.000 euro, completamente finanziato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, come da delibera della Regione numero 144/2024 dell’ottobre 2024.

Commenta il sindaco di Rocca, Marco Valenti: "La strada comunale della Berleta sarà soggetta ad altri due interventi di ripristino frane, causa eventi atmosferici del maggio 2023: uno affidato ad Anas e l’altro a Consap. Come Comune abbiamo ritenuto utile accelerare il completamento dei lavori a monte dei prossimi due cantieri".

Aggiunge il primo cittadino: "Ci sono altri due lavori già affidati e finanziati". Il primo riguarda il ripristino dei danni subiti alla copertura dell’edificio di via San Francesco 3, Biblioteca dei frati, con un importo di 125.510 euro, interamente finanziati con decreto della Giunta regionale per interventi di Protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatesi il 18 settembre 2023. Specifica il sindaco Valenti: "La consegna dei lavori alla ditta avverrà entro il mese di agosto".

Il secondo lavoro, per un importo di 113.270 euro, riguarda la sistemazione del movimento franoso che ha investito le tribune, la recinzione e in parte il manto erboso del campo sportivo Manlio Leoni. Spiega ancora il sindaco Valenti: "I lavori sono interamente finanziati dai fondi alluvione con ordinanza del commissario straordinario, con decreto del ministro per lo sport e i giovani e con contributo dell’ente bilaterale Emilia-Romagna". Conclude il primo cittadino di Rocca: "La consegna dei lavori alla ditta nel campo sportivo avverrà entro questo mese".

Quinto Cappelli