Eventi climatici estremi, incontro oggi all’Iti su ‘Dal fiume al mare’

Si tiene oggi il quarto incontro della rassegna ‘Eventi climatici estremi. Segni e suoni di Vaia’, organizzata dall’associazione culturale ‘Nuova civiltà delle macchine’, alle 15 all’aula magna dell’Istituto tecnico Marconi. Il tema sarà ‘Dal fiume al mare. Fiumi e assetti idrogeologici. Il mare e le coste’. Gli approfondimenti saranno a cura di Paolo Severi, geologo; Andrea Nardini, libero pensatore con dottorato di ricerca in ‘Analisi dei sistemi e geomorfologia fluviale’; Luisa Perini, geologa; Mariangela Ravaioli di Cnr-Ismar. L’incontro sarà anche in streaming sul canale YouTube della associazione. Intanto, in via Valverde 15, alla mostra ‘Suoni e segni di Vaia’, c’è una camera oscura dentro cui è possibile ascoltare il vento che soffia a oltre 200 km all’ora.