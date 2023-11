Eventi di Natale, il Comune cerca chi vuole gestirli

"In concomitanza con il periodo delle festività natalizie, come di consuetudine, il Comune di Predappio organizza nel capoluogo e nelle frazioni una serie di eventi all’aperto. Questi eventi di intrattenimento sono in parte organizzati direttamente ed in modo autonomo dall’amministrazione comunale e per la restante parte in collaborazione con le associazioni del territorio. Per l’organizzazione di tali eventi è necessario un supporto per l’organizzazione e la direzione artistica. Gli eventi in calendario sono coordinati direttamente dall’ufficio cultura e turismo, che farà da tramite fra gli organizzatori e la direzione artistica". E’ quanto stabilito da un disciplinare del Comune.

E a questo proposito scade alle ore 12 del 24 novembre l’invio all’ufficio protocollo comunale la domanda di dichiarazione d’interesse per la direzione artistica, la programmazione e l’organizzazione degli eventi all’interno della rassegna ‘Predappio vive il Natale 20232024’. Le associazioni interessate possono trovare nel sito del Comune tutti i requisiti necessari richiesti per la partecipazione. Le prestazioni richieste (per realizzare le quali il Comune mette a disposizione 11.100 euro) sono l’animazione e l’intrattenimento; il servizio antincendio, sorveglianza, servizi tecnici e logistico aggiuntivi. "Gli eventi da realizzare – si legge nell’avviso comunale – hanno l’obiettivo di creare interesse nel pubblico all’interno dei siti dedicati alle iniziative (Predappio, piazza Garibaldi; Fiumana, piazza Pertini; Predappio Alta, piazza Cavour, borgo). Durante lo svolgimento di questi eventi non è previsto il pagamento di un biglietto".

Le associazioni culturali che intendono partecipare "possono ampliare eo arricchire tale elenco a proprie spese, senza gravare in alcun modo sull’ente, salvo che con l’utilizzo delle strutture o degli spazi che saranno pertanto a loro disposizione".

Le animazioniintrattenimenti di minima, sono i seguenti: domenica 10 dicembre, in piazza Garibaldi, intrattenimentospettacolo per bambini; domenica 17 dicembre, in piazza Garibaldi, intrattenimento per bambini e concerto; domenica 24 dicembre, in piazza Garibaldi, concerto e intrattenimento per bambini; domenica 24 dicembre dj set per ragazzi e in piazza Garibaldi intrattenimento per bambini; sabato 6 gennaio Sagra della Befana in piazza Garibaldi.

A tutte queste manifestazioni ed eventi si aggiungeranno i presepi nella varie chiese del territorio, mentre quello tradizionale nelle Grotte della Solfatara sarà allestito nelle vecchie cantine Zoli del ristorante La Vecia Cantena dla Pré dal presepista Davide Santandrea, a cura della Pro loco di Predappio Alta.