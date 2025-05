Eventi e decoro anticorpi contro il degrado

Due bei segnali in un colpo solo, a dimostrazione ancora una volta, a differenza di quanto purtroppo generalmente si pensi, che il centro storico di Forlì è vivo e ha gli anticorpi per far prevalere decoro e attrattività contro il ‘virus’ del degrado. Innanzitutto il gruppo di volontari degli Orgogliosi (nome nato dall’omonima via) pronti a mettersi a ripulire scritte, affissioni abusive e sozzerie varie sui muri e quant’altro: un chiaro sintomo che c’è sempre impegno per la propria città, come peraltro accade con comitati in altre aree forlivesi. Poi il rilancio degli ex Mercoledì del cuore, adesso Mercoledì in corso. Serviva l’iniziativa del Comune, ma altrettanto serve la voglia di esercenti, associazioni e cittadini per far davvero ‘centro’.