Eventi, mostre, musica e sport. La festa dell’8 marzo si celebra in tanti modi

Sono tantissimi gli eventi che animeranno il Forlivese per l’8 marzo, la Giornata Internazionale dei diritti della donna, molti dei quali solidali.

Si parte domani alle ore 10 al Circolo Fratti (viale Roma 267) con l’incontro ‘Profili di donne repubblicane: azioni e valori per rafforzare il ruolo delle donne’ con interventi di Cristina Siboni e Barbara Asioli. Al pomeriggio dalle ore 13 all’area commerciale Formì l’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) celebra la ricorrenza con la Strawoman, una corsa-camminata benefica: con una donazione di 2 euro si potranno sostenere i progetti di ricerca contro il cancro. La partenza è prevista alle 15 insieme all’atleta olimpica Gaia Sabbatini.

Oggi e domani lo Ior allestirà banchetti informativi e distribuirà la tradizionale mimosa (5 euro per mazzetti semplici e 10 euro per composizioni più grandi). I volontari saranno presso la sede di via Andrea Costa (dalle 9 alle 12), al Mercato Coperto in piazza Cavour (9-13), in piazza del Duomo (8.30-13). Il ricavato aiuterà il Progetto Margherita che offre parrucche gratuite alle pazienti in chemioterapia.

Al centro commerciale Puntadiferro domani alle 15.30 Forlifarma ha organizzato una sfilata ‘Abiti vintage con un cuore’ con modelli realizzati con materiali riciclati dall’artista Liana Berti. Ospite speciale della giornata il costumista Giovanni Ciacci, volto della tv e del mondo dello spettacolo. Il ricavato verrà devoluto all’associazione ‘Prevenzione Donna’ per l’acquisto di un ‘taxi rosa’ per il trasporto gratuito delle malate di tumore.

S’inaugura domani, alle 16.45, alla Galleria Luigi Michelacci di via Cavour 60 a Meldola la mostra ‘Essere donne. L’estro dentro: intrecci meldolesi’ promossa dall’Amministrazione comunale. Una mostra collettiva che resterà aperta fino al 16 marzo con opere di Alessandra Pasini, Alessandra Rinaldi, Chiara Sampieri, Daniela De Carlo, Laura Fuzzi, Paola Visini, Stefania Stefanelli, Takako Muraki e l’associazione culturale Fili e Spilli. Orari di visita della mostra: martedì, sabato e domenica dalle 10 alle 12; mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18.

Domani alle 17 all’oratorio San Sebastiano è in programma l’inaugurazione della mostra ‘Imperfect Islands’, con le incisioni di Liliana Santandrea. L’esposizione è visitabile nel weekend (10-12.30 e 15-18) e terminerà il 23 marzo. Alle 18 a Palazzo Albicini (corso Garibaldi 80) è previsto il concerto ‘L’Arpeggione’ verranno eseguiti i brani di Schubert da Giada Moretti al violoncello accompagnata da Pierluigi Di Tella al pianoforte. La Giornata sarà celebrata anche dalla Sala San Luigi domani alle ore 21 con la proiezione del film ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek. Dalle 19.30 verrà offerto un aperitivo (biglietti acquistabili su www.liveticket.it).

Nella nuova palestra di Castrocaro dalle 15 alle 18 è in programma ‘Sportivamente rosa’, con il torneo di catch’n’serve ball e un intervento della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Sempre domani, all’enoteca Petite Arquebuse (corso Garibaldi 52) dopo cena sarà possibile conversare con la counselor Maria Giovanna Pasini e confrontarsi su come migliorare il rapporto con se stessi e gli altri (per info: pasinimariagiovanna @gmail.com). Sempre per promuovere il benessere psico-fisico delle donne, la psicologa Linda Giuditta Bari, offre consulenze gratuite ogni mercoledì nel mese di marzo (info: www.lindagiudittabari.it).

Da oggi fino a domenica, il Conad La Cava donerà 10 centesimi per ogni scontrino a favore dei progetti di Cavarei, impresa sociale che aiuta persone fragili. Il ricavato sarà impiegato per sostenere la formazione sartoriale delle donne in difficoltà. Per l’occasione sarà presente anche il bar-truck Chicchiamo (8-12.30). Infine, Poste Italiane celebra la Giornata con una cartolina e un annullo filatelico da collezione disponibile nella sede di piazza Saffi fino a lunedì.