Eventi nei paesi: l’Epifania è un successo

Uno degli eventi più partecipati di ieri è stata la 40esima edizione della ‘Sagra della Befana’, svoltasi in piazza Garibaldi a Predappio, con oltre mille partecipanti. A cantare le Pasquelle si sono alternati sei gruppi della valle del Rabbi, del Montone e di Forlì. Nella valle del Montone, il pomeriggio del 5 la Befana è approdata a Rocca San Casciano, dove è stata accolta da centinaia di bambini e genitori riunitisi ai giardini pubblici, scendendo dal cielo con l’aiuto dei pompieri della locale caserma. Hanno poi animato la festa i Musicanti di San Crispino di Modigliana. A Portico, sempre il 5, il Gruppo dei Pasqualotti ha onorato alla tradizione della Pasquella lungo le strade del paese, per concludere in serata al Chiosco di Rocca.

Le Befane hanno trionfato anche a Civitella, Cusercoli, Voltre e Civorio. Tanti i gruppi di befanotti in particolare a Civitella, dove non è mancato lo show dei Vigili del Fuoco volontari, con la Befana che è scesa dalla Torre dell’Orologio. A Cusercoli tanti pasquaroli e la distribuzione delle calze ai bambini dal sindaco Claudio Milandri e dalla consigliera Cinzia Montoni. Tanti i gruppi di befanotti che hanno animato con canti e pasquelle S. Sofia, Corniolo, Spinello e Poggio alla Lastra. Oltre alla tradizionale Befana di S. Martino, da segnalare quella della Banda Roveroni, gruppo di 40 tra suonatori, canterini e stornellatori impegnati in un lungo tour. Le note del pianoforte di Danilo Rea hanno accolto la Befana a Forlimpopoli nella chiesa dei Servi. Nel pomeriggio, una Befana in sidecar e i Pasqualotti sono arrivati in piazza Fratti. La Befana a Bertinoro è arrivata in una piazza della Libertà gremita di famiglie e colorata da balli e scherzi, dove l’associazione Il Molino ha offerto vin brulé.

Grande successo per la chiusura dello ‘Zoc ed Nadel’ acceso dalla vigilia di Natale in piazza Matteotti a Modigliana. A pranzo la libreria ‘Bauci Città’ ha presentato due graphic novel, mentre la cena è stata offerta dalla Confartigianato di Forlì, con la Befana che ha portato ai bambini 550 calze offerte dal gruppo parrocchiale.

Festa per i bambini in piazza d’Armi a Terra del Sole con le calze offerte dalla Pro loco e dalla banda del fuoco e con gli uccellini donati da un allevatore.