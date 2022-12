Eventi no stop per ‘Zoc ed Nadel’ Oggi cena in piazza

Proseguono a Modigliana le numerose iniziative collegate a questo fine 2022 e inizio del 2023 che tutti sperano migliore. E non dovrebbe essere difficile. Tutto in paese ruota attorno allo ‘Zoc ed Nadel’, acceso la vigilia di Natale, e alle sue griglie che rimarranno attive fino al 5 gennaio sotto la gestione della Pro loco di cui ricorre il 42° dalla fondazione, che ha messo in campo per l’occasione una trentina di volontari. "La raccolta fondi – dice Cesare Samorì, capogruppo del ‘Gruppo Alpini di Modigliana’ – per Telethon da noi gestita ha raccolto quest’anno 2.702 euro, il 50% in più del 2021". Riprendiamo ad aggiornare il calendario dello ‘Zoc ed Nadel’ che stasera prevede dalle 19.30 la cena con polenta al ragù di cinghiale, salciccia, pancetta, crostata grazie alla Bcc ravennate forlivese e imolese che offre anche l’intrattenimento musicale col ‘Duo Kaustico’ di Marco Vitali e Leonardo Rivola. Domani dalle 19 artigiani e commercianti locali distribuiranno pasta, bruschetta, carne ai ferri, dolce e vin brulè ed anche lo spettacolo ‘Bellini Dj’ con Sciòcarèn. L’ultimo dell’anno dalle 12 pranzo sociale della Protezione civile con tesseramento per il 2023 e a mezzanotte spumante e panettone offerto dalla Pro loco, con video music. Intanto prosegue con successo la mostra dell’associazione di artisti Ics Fectori Art ‘Natale con l’Arte 2022’, nella sede di piazza Matteotti, che si concluderà il 6 gennaio, con esposte ben 54 opere di 18 artisti locali. Giancarlo Aulizio