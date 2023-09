Eventi parrocchiali e Madonna del Rosario: ecco il programma

Domani è festa parrocchiale a Magliano dove alle 10 sarà celebrata messa. Alle 15 recita del rosario e, dalle 15.30, animazione, musica, gare, concorso fotografico, stand, giochi. Alle 21 ’Il mercato delle storie’, spettacolo di improvvisazione teatrale per bambini e adulti. In preparazione, oggi alle 14.30 ci sarà l’apertura dell’anno catechistico, alle 18 messa e rosario, alle 20 video e testimonianze e alle 21 momento conviviale. Festa anche a Regina Pacis per l’inaugurazione dell’anno pastorale parrocchiale. Oggi alle 14.45 festa del catechismo e alle 16 l’attività ’Rendiamo bella la parrocchia!’. Domani alle 10.30 messa solenne celebrata da don Roberto Rossi, alle 12.30 il pranzo insieme, alle 15 stand gastronomici, racconti delle esperienze estive, attività ricreative e culturali.

Sempre domani a San Martino in Strada si festeggia la Madonna del Rosario. In preparazione, oggi alle 19.30 serata per i giovani; domani don Massimo Masini celebrerà la messa alle 11. Dalle 15 giochi e animazione e alle 20 commedia dialettale.

Anche San Varano celebra la Beata Vergine del Rosario. Oggi alle 15.30 confessioni e incontro con i ragazzi e le famiglie per la presentazione e le iscrizioni al catechismo e Acr. Domani alle 10.30 messa presieduta da don Enrico Casadei, alle 15 benedizione, processione con l’immagine della Madonna e fiorita dei bambini. A Forlimpopoli nella chiesa di Santo Spirito si celebra la festa della Beata Vergine del Rosario. Oggi dalle 15.30 tornei per bambini e ragazzi, alle 18.30 recita del rosario, alle 19 messa, alle 19.40 apericena e alle 20.30 gara canora. Domani alle 10 don Stefano Pascucci, celebrerà la messa alle 10.