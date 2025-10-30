Eventi per tutti i gusti. Dai balli al castello al mistero della mummia

Un weekend da brividi sì, ma anche all’insegna del gusto e dell’intrattenimento. Il Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole si appresta a ospitare ‘Castleween’, la festa di Halloween ‘più spettrale di sempre’ all’interno de Le Chateau Club. Il locale nel maniero (in via Cavallotti 2) sarà aperto domani dalle 23.30 alle 5. Ingresso 10 euro senza consumazione, 15 con. Per chi si presenta in maschera, 1 chupito in omaggio. Nella pumpkin room si ballerà musica hip hop, dance, house e commerciale, con Red Master, Luca Turoni, Luca Milandri, David Cortini, Samuele Sintoni e Killer; nella ghost room spazio a reggaeton e latin house, con Nicole Fioretto, Red Master; nella monster room infine spazio a techno, hard techno, hard groove e hypnotic con Teknokronica, fr Mikebak, Dreamerboy. Per info e prenotazione tavoli: 333.3616505.

Un’esperienza da non perdere per i più piccoli è quella proposta a Castrocaro da Monica Valentini. Ogni anno la notte di Halloween la vulcanica grafica ed esperta di informatica allestisce nella sua abitazione di viale Marconi 69 un ambiente dall’atmosfera fiabesca quanto terrificante. Dal crepuscolo il giardino sarà popolato da sinistre figure e allestimenti psichedelici. Nel gazebo ci si potrà rifocillare con caldarroste, succhi di frutta e cagnina. L’ingresso è libero, offerte per l’Irst di Meldola.

Al Monte Busca di Tredozio, presso il Pub Vulcanino (via Portichese, 30), tra zucche e costumi a tema, domani aperitivo dalle 18. In seguito, si terrà il concerto dei Baby Kiosawa (foto). Il gruppo, a partire dalle ore 21, proporrà un ricco repertorio ispirato ai più celebri set acustici della storia del rock, per una lunga festa che durerà fino a sera inoltrata. È possibile cenare sul posto. L’evento è a cura di Pub Monte Busca e Penna Road bar di Tredozio. Graditi i costumi a tema. Info e prenotazioni: 347.9259276 e 345.15613822.

La Pro loco di Bocconi, frazione a 4 km da Portico, ha organizzato per il 1° novembre la quarta edizione della manifestazione ‘Il Borgo infestato’. Parteciperanno alla realizzazione della festa tutti i bambini, le associazioni locali e le attività del territorio. Dalle 16.30 sono in programma punti ristoro, animazione e a seguire spettacolo del Duo Shakti.

La Devil’s House di Meldola (strada Meldola-San Colombano 12) propone domani alle 21, ‘Halloween party’ con Pole dance, Maggy e dj Christian Vox. Ingresso solo con tessera AnceScao. Info: 351. 6668616.

Il Maf di Forlimpopoli propone un appuntamento alla ricerca del ’Mistero della mummia’. Oggi dalle 17 bambini e famiglie, organizzati a squadre, si sfideranno in una caccia agli indizi, e dovranno risolvere gli enigmi e le prove proposte dalla mummia per svelare il mistero della sua identità e trovare il suo tesoro. Info: 337 118 0314; maf@comune.forlimpopoli.fc.it