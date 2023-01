Eventi Verticali, show a Firenze: "Le nostre acrobazie in centro"

"Con gli occhi e i cuori ancora stracolmi di meraviglia salutiamo Firenze, la splendida Piazza della Signoria e le oltre 20.000 persone che ieri ci hanno guardati col naso all’insù! Una serata davvero indimenticabile". Con questo messaggio affidato ai social gli eVenti Verticali hanno archiviato la straordinaria esperienza andata in scena nel cuore del capoluogo toscano in occasione della notte di San Silvestro.

La compagnia di artisti fondata dai fratelli originari di Terra del Sole Luca e Andrea Piallini, reduce da tour in tutto il globo, è stata scelta per rendere magica e suggestiva la festa di Capodanno in terra fiorentina: location dello spettacolo ‘Wind of change’ la facciata di un Palazzo vecchio illuminato dal videomapping e percorso da performance acrobatiche, tra musica e giochi di luce. Creato ad hoc per l’occasione e cucito addosso alla sede del municipio affacciata su piazza della Signoria, lo show ha incantato il folto pubblico.

Gli artisti si sono calati dai 98 metri dello storico edificio, danzando e volteggiando nell’aria, dimostrando sangue freddo e, soprattutto, un’abilità frutto di intensi allenamenti. La Compagnia eVenti Verticali si esibisce su pareti e spazi aerei come fossero palcoscenici: teatro delle esibizioni sono infatti chiese, campanili, facciate di palazzi e anche strutture appese ad autogru.

Nota a tutte le latitudini, l’associazione sportiva dilettantistica culturale e ricreativa ha dato vita a spettacoli anche a livello locale: si ricordano le performance sul campanile di San Mercuriale o la ‘calata’ dalla parete della diga di Ridracoli. In occasione delle feste di Natale dello scorso anno i fratelli Piallini giocarono in casa, esibendosi sulle facciate, decisamente meno elevate di quella di Palazzo Vecchio ma comunque di pregio architettonico del Palazzo Piancastelli di Castrocaro e del Palazzo pretorio di Terra del Sole.