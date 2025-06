Evento d’estate. Un’icona della musica in riva al Bidente:. Manu Chao a S. Sofia

Arriva il 1° agosto a Santa Sofia Manu Chao e sarà l’unica tappa in Emilia-Romagna per il tour ‘Ultra Acustic’ del cantautore francese naturalizzato spagnolo, icona nel panorama musicale internazionale.

Grazie alla collaborazione tra l’associazione culturale Retro Pop live di Cesena, Acieloaperto Festival e il Comune di Santa Sofia, Manu Chao si esibirà in località Brusatopa nel Parco fluviale del Bidente, a fianco delle opere di grandi scultori come Arnaldo Pomodoro, Nicola Carrino, Eliseo Mattiacci, Luigi Mainolfi e a pochi metri dalle acque verdi e pulite del Flumen Aquaeductus dei Romani, che da Traiano a Teodorico fino alla diga di Ridracoli e all’Acquedotto di Romagna, hanno sconfitto la sete atavica della Romagna.

Un luogo ideale per Manu Chao, che è considerato da sempre uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato e che con i "Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica folk, reggae, rock e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo – scrivono gli organizzatori annunciando l’appuntamento –, non ultimo il giovane e talentuoso Alfa, con cui ha realizzato il singolo ‘A me mi piace’ che è già diventato la hit dell’estate in Italia ed è entrato nelle classifiche dei singoli più ascoltati in Francia, Spagna, Belgio, Svizzera e Austria. Nel corso degli anni – continua la presentazione – è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali". Manu Chao, inoltre, "canta in francese, inglese e spagnolo, fonde culture e stili differenti che spaziano dal reggae al rock, dal rap alla musica iberica. Nel 1998 con Clandestino arriva il successo mondiale. È il suo debutto solista i cui temi sono la fuga e i diritti umani e in cui dominano ritmi africani e sudamericani. Clandestino raggiunge una fama planetaria e rappresenta per tantissimi giovani un simbolo dell’impegno sociale e civile che può avere la musica e del quale lui si è fatto portatore".

Come nelle occasioni precedenti quando si sono sono esibiti Brunori sas, i Fat Freddy’s Drop oltre a Giankane e Zerocalcare, lo spettacolo si terrà a partire dalle ore 18, mentre Manu Chao salirà sul palco alle 19,30. L’area si raggiungerà rigorosamente a piedi dopo 2 chilometri partendo dal Parco della Resistenza e da piazza Giacomo Matteotti per poi proseguire fino, appunto, alla località Brusatopa.

Gli organizzatori prestano molta attenzione all’ambiente, non solo perché si raggiunge l’area a piedi, ma attraverso gesti concreti come la sostituzione delle bottiglie di plastica, ove possibile, l’utilizzo della colonnina dell’acqua, dinnerware e posate compostabili per la somministrazione di alimenti, la mobilità sostenibile e la raccolta differenziata con l’utilizzo di un bicchiere in plastica resistente. Infine lo stop alle cannucce.

I biglietti sono già acquistabili tramite il circuito TicketOne. Info line al 339.2140806 oppure info@acieloaperto.it, www.acieloaperto.it o sulla fan page Facebook acieloaperto.