Evento doppio alla Fiera Tornano Expo Elettronica e all’esterno Forlì in Fiore

Buone notizie per gli amanti della tecnologia: oggi e domani nei padiglioni della Fiera di Forlì, in via Punta di ferro: torna, con orario 9-18, la rassegna Expo Elettronica. Partecipano alla mostra mercato ben 200 espositori, presso i quali sarà possibile acquistare articoli proposti a prezzi particolarmente convenienti. In fiera il pubblico trova un grande assortimento di hardware, schede, microcircuiti, device, periferiche, componentistica, domotica, illuminazione, home security, piccoli elettrodomestici, home entertainment, materiali di consumo e minuteria, anche per la programmazione, l’autocostruzione e la riparazione.

Expo Elettronica è una miniera di componenti e pezzi di ricambio per dare nuova vita a device guasti o obsoleti. In occasione di Expo Elettronica, in collaborazione con Makerslab.it, si terrà anche un corso dedicato ad Arduino, la scheda open-source utilizzata per costruire progetti di robotica, elettronica e automazione senza dover disporre di molte conoscenze tecniche. La partecipazione richiede un rimborso per i materiali didattici, che comprende anche l’ingresso alla fiera (info e iscrizioni 347.6184110). Completa l’offerta di Expo Elettronica il settore entertainment con videogiochi, vinili, cd e dvd nuovi e vintage e, per i nostalgici dell’era analogica, il mercatino dell’usato elettrico-elettronico con radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, elettronica usata e surplus. Il biglietto d’ingresso a Expo Elettronica è di 5 euro (per i bambini ingresso gratuito fino a 11 anni), acquistabile direttamente alla cassa nei due giorni dell’evento (info sul sito www.expoelettronica.it, mail a [email protected] expoelettronica.it).

Nell’area esterna ai padiglioni invece, ad ingresso gratuito, ha luogo ‘Forlì in Fiore’, la mostra mercato dedicata agli appassionati delle piante: spazio quindi al pollice verde, all’outdoor e green lifestyle, con il parcheggio della fiera che si trasforma in un grande e colorato giardino urbano. Qui i vistatori possono ammirare e acquistare una grande varietà di piante e fiori, partendo da quelle più comuni fino a rarità botaniche e piante inconsuete. proposte da florovivaisti provenienti da tutta d’Italia. Accanto alle proposte botaniche anche decorazioni e attrezzature per la casa, il giardino e il terrazzo; inoltre, mercatino dell’artigianato hand made e dei prodotti per il benessere naturale. Infine, novità, la presenza di espositori con prodotti e macchinari per l’agricoltura professionale e domestica.