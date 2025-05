Evento in ricordo dell’alluvione

Nella giornata di domani l’associazione ‘Forlì città aperta’ organizza un evento per ricordare chi due anni fa ha perso tutto nella tragica alluvione del 16 maggio: casa, ricordi, sicurezza e, in alcuni casi, anche la vita. A partire dalle ore 16 ci si ritrova in Porta Schiavonia. Da qui si partirà insieme per una passeggiata dal titolo ‘Ricordi Itineranti’ e il pomeriggio continuerà dalle 17.30 al parco della Pace, con un aperitivo condiviso con la partecipazione di Fabrizio Caveja ‘Rumagnulesta’, un laboratorio di pietre resistenti e un laboratorio creativo sui ricordi dell’alluvione tutto a partecipazione libera. Ad accompagnare i presenti ci sarà anche una mostra partecipata con fotografie di persone comuni raccolte dal basso che testimoniano i giorni terribili di due anni fa visti attraverso gli occhi di chi li ha vissuti in prima persona. Per informazioni: comunicazione.fca@gmail.com / 320 4674891