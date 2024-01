Evento per ciclisti attorno al fuoco

Proseguono le serate davanti al camino nelle piazze di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Al ‘fog ad Nadel’ allestito in piazza del Buonincontro dal Gruppo Alpini, in collaborazione con Corri Forrest, Pro loco e Castrumcari, stasera alle 20 è in programma ‘Ruote attorno al fuoco’, evento dedicato ai ciclisti ‘buoni e poco buoni’. Previste la degustazione di una fagiolata strepitosa e della polenta, accompagnate da un bicchiere di vin brulè, sempre gettonatissimo nella stagione invernale. Sponsor della serata la società cooperativa La Pieve. Alla millenaria fortezza di Castrocaro e nel rinascimentale Palazzo pretorio di Terra del Sole continuano inoltre le visite guidate e i momenti creativi natalizi per bambini: entro le 12 di domani si può prenotare (mail a didattica@formulaservizi.it) la partecipazione al laboratorio in programma giovedì 4 alle 16 a Terra del Sole sul tema ‘la befana di feltro’, dedicato ai piccoli di età compresa tra i 6 e i 12 anni. La durata è di 1 ora, il costo è di 5 euro.