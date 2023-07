Evento ‘Splendido!’ stasera con i Sonohra

Saranno i Sonohra i grandi ospiti di questa sera a ‘Splendido!’, appuntamento quindicinale dell’estate nella suggestione del Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole. La grande novità di quest’anno del fortunato evento ambientato nel maniero cinquecentesco è infatti rappresentata dai concerti dal vivo di cantanti e gruppi di fama.

La cittadella ospiterà una delle attese tappe del ‘Liberi da Sempre - Nuova Era Tour dei Sonohra’, che porterà i fratelli veronesi Luca e Diego Fainello in tutta Italia; reduci dalla conquista del disco d’oro per la hit ‘L’amore’, con cui vinsero Sanremo Giovani nel 2008.

A partire dalle ore 21 gli scaligeri ripercorreranno la produzione artistica degli anni 2000 in un viaggio musicale attraverso il tempo; oltre ai loro brani simbolo, da ‘Loveshow’ a ‘Uccidimi’, i Sonohra eseguiranno cover che hanno segnato il panorama musicale, scegliendole tra le più commentate dai fan all’appuntamento settimanale sui social di #Civico6, tra cui ‘Baby One More Time’ di Britney Spears o ‘Everybody’ dei Backstreet Boys.

Il concerto si inserisce nella tradizionale cornice di ‘Splendido!’ che proporrà, come sempre, vari momenti di intrattenimento e convivialità. In via Cavallotti 4, la serata si aprirà alle 19.30 con aperitivo, cena e dopo cena, infine spettacolo di Pyton dj e di Gaddo fino all’una di notte.

Nel corso della serata spazio anche alla moda con la passerella di Tie Break. L’ingresso all’evento costa 15 euro con drink incluso in pre concerto e di 12 euro dopo le 22.30. E’ possibile portare un telo da casa per stendersi sul prato, accomodarsi sui materassoni disseminati nel grande giardino o prenotare un tavolo con servizio bere incluso e ticket food (al costo di 20 euro a persona; 6 euro in più per chi opta per due drink).

Famiglie e amici a quattro zampe sono accolti con gioia. Per info e prenotazioni, https:bit.ly splendidoalcastello, associazione Culturale Amici del Castello al 333.3616505.

Prossima serata terrasolana mercoledì 26, quando a esibirsi in concerto sarà un altro personaggio protagonista della musica italiana e sudamericana degli anni 2000: Paolo Meneguzzi. Mercoledì 23 agosto infine sarà la volta di Luca Dirisio, che tutti ricorderanno per il tormentone estivo ‘Calma e sangue freddo’.

Francesca Miccoli