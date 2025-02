Evento sulle sfide per i cambiamenti demografici

Torna l’evento annuale della Camera di Commercio per l’iniziativa ‘Romagna: Generazioni al Lavoro’, appuntamento che con l’aiuto degli esperti e il punto di vista delle imprese, alla luce dei cambiamenti demografici risponde a domande su come gestire organizzazioni sempre più multigenerazionali e con nuovi modelli di welfare e su come attrarre i giovani talenti. L’evento martedì a Rimini (Sala Marvelli in Provincia), dalle 14.15 alle 17, aperto a tutti (iscrizione sul sito dell’ente). Chiusura dei lavori a cura di Vicenzo Colla, vicepresidente della Regione.

Martedì scade poi il termine per iscriversi al webinar ‘Esportare in Francia e Benelux: workshop e analisi personalizzata per le Pmi", in agenda martedì 18.