’Evviva l’Opera’ con Erf: domani concerto al Masini

La rassegna ’Forlì Grande Musica – Primavera’ prosegue lunedì 8 aprile, ore 21, nella Sala Sangiorgi dell’istituto Musicale Masini con ‘Evviva l’Opera!’ Si esibiranno: Daniela Pini mezzosoprano e Davide Burani all’arpa che interpreteranno le arie e gli intermezzi più belli del melodramma, dal Settecento di Mozart all’Ottocento di Bizet, passando per Rossini, Donizetti, Verdi e Saint-Saëns. Daniela Pini è stata spesso ospite del Festival dal quale ha ricevuto il Premio alla Carriera Erf.

Il suo repertorio, di oltre 60 titoli, spazia dalla musica barocca a quella contemporanea. Ha lavorato con Abbado e Temirkanov e con registi come Gabriele Lavia, Dario Fo, Lina Wertmuller e Ettore Scola. Di recente ha cantato nel Teatro Costanzi di Roma, poi a Monaco e a Pechino. Si è esibita in noti teatri di Vienna e di Tokyo con la direzione di Riccardo Muti. Davide Burani è considerato fra i migliori arpisti italiani. E’ la prima arpa dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti, è anche solista e si è imposto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

Attualmente insegnante al Conservatorio Achille Peri di Reggio Emilia, Burani collabora con la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma. L’ultimo appuntamento di ‘Forlì Grande Musica – Primavera’ si terrà il 22 aprile (ore 21) alla Sala Sangiorgi col pianista, compositore e docente Andrea Padova che si esibirà nel concerto ‘Liszt, l’Opera e l’Italia’.

Info: 0542.25747; info@erfestival.org Biglietto unico: 5 euro. Biglietto scontato 1 euro fino a 10 anni (prenotabili esclusivamente contattando Erf 0542.25747). Per tutti gli studenti delle scuole forlivesi (elementari, secondarie, allievi dell’Istituto Masini fino a 19 anni): biglietti 1 euro.

r.r.