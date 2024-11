Ex aequo al premio ’Uccellini’: vincono un italiano e un francese

La quarta edizione del premio internazionale di musica barocca ‘Marco Uccellini’ si è conclusa con un ex aequo. Dedicata quest’anno al violino barocco, la manifestazione, che vede sempre un’ampia partecipazione da ogni parte del mondo, ha visto classificarsi al primo posto Lorenzo Molinetti (Italia) e Armand Thomas (Francia).

Il premio è promosso congiuntamente dall’amministrazione comunale di Forlimpopoli e dal conservatorio ‘Maderna-Lettimi’, in collaborazione con l’ensemble Sezione Aurea ed è nato per celebrare uno dei compositori di maggior rilievo della musica barocca, dando lustro a nuovi talenti che si distinguono in questo particolare genere musicale.

A decretare la vittoria, al termine del concerto finale svoltosi domenica scorsa, è stata la giuria presieduta dalla violinista e direttrice d’orchestra svizzera Chiara Banchini, una delle più importanti interpreti della musica barocca sulla scena internazionale. Oltre a lei, in giuria anche il direttore di coro Paolo Bacca, la violinista Olivia Centurioni, il clavicembalista Filippo Pantieri e Gilberto Togni, già direttore artistico dell’associazione musicale Diapason.

Subito dietro ai due vincitori si è classificata la violinista brasiliana Priscila Gabrielle. I tre finalisti del Premio Uccellini hanno suonato in una Chiesa dei Servi gremita di pubblico, a testimoniare l’interesse sempre alto rivolto a questo evento di alto profilo che viene colto anche come un’occasione per ascoltare della buona musica, eseguita da musicisti talentuosi. Le esibizioni sono state accompagnate dall’ensemble strumentale ‘I musici malatestiani’ e dal gruppo vocale ‘Il mulino mistico’, diretti dal mestro Paolo Bacca.

A premiare i vincitori, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, è stata l’assessora alle politiche sociali, Elisa Bonavita. Il francese Armand Thomas, in quanto più giovane finalista del premio, ha ricevuto anche un ulteriore omaggio speciale: il dipinto realizzato per l’occasione da Luca Battistini dell’associazione Amici dell’Arte di Forlimpopoli che gli resterà come ricordo della meritata vittoria.

Matteo Bondi