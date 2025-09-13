"Ex alberghi, iniziativa che ha radici lontane"

Il piano di riqualificazione e riutilizzo degli immobili a funzione alberghiera promosso dall’Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole finisce nel mirino della sezione locale del Pd, pronto a riconoscere la bontà di un’iniziativa che però avrebbe radici lontane. "Rimanendo nel solco tracciato dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra, l’attuale sindaco Billi compie un passo giusto – scrive Stefano Canonici, segretario del Pd dei due paesi affratellati sotto un unico gonfalone –. Dopo anni di immobilismo e mancanza di idee, la recente iniziativa denominata ‘Manifestazione di interesse per la presentazione di richieste finalizzate alla ricognizione annuale per la trasformazione degli alberghi’ rappresenta una novità positiva: il Comune si muove, e questa è già una notizia". Un riconoscimento che non si traduce in una carezza ma piuttosto nel preludio di una stoccata. "Ci saremmo tuttavia aspettati che l’iniziativa fosse presentata non come ‘grande idea’ dell’Amministrazione Billi, ma come strumento di continuità con le fondamentali scelte già intraprese da quelle precedenti – prosegue Canonici –. È infatti noto che la possibilità di trasformazione alberghiera esiste da più di vent’anni, pur con modalità e vincoli diversi".

Il segretario del Pd riconosce tuttavia l’apprezzabilità della "decisione di semplificare l’iter burocratico, eliminando oneri e indennizzi, chiedendo unicamente la partecipazione alla ricognizione comunale entro settembre 2025. È una misura che condividiamo e che, ci auguriamo, possa favorire nuove destinazioni d’uso per gli alberghi dismessi".

Il tono si fa ben più severo passando allo specifico scenario della trasformazione di un immobile in residenza universitaria, "iniziativa che il sindaco ha collegato al Pnrr. Se il Decreto ministeriale n. 481 è del 26 giugno ’24, perché tale opportunità non è stata colta subito? – l’interrogativo sollevato dal Partito Democratico –. Il provvedimento prevede un iter burocratico complesso e stabilisce che i posti letto debbano essere assegnati entro il 30 giugno ’26. È evidente, quindi, che si è fuori tempo massimo".

L’affondo sottende una carenza sistematica nel modo di operare del governo cittadino.

"Se tutto questo fosse inserito in un più ampio piano di rilancio turistico-termale del nostro Comune, al momento sconosciuto, se non addirittura inesistente, si dovrebbe chiarire che il successo non dipende solo dalla trasformazione delle Terme da luogo di cura a struttura integrata con il sistema sanitario". Secondo il Pd per la ripresa si rende indispensabile una visione più estesa e moderna: un progetto capace di "unire salute, natura, cultura e benessere in un’offerta turistica integrata e attrattiva. Che un simile progetto sia in atto a noi non pare proprio" conclude Canonici.

Francesca Miccoli