"Ex bowling, altri costi futuri? È a norma"

La risposta alle interrogazioni presentate dall’opposizione ha tenuto banco nel consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, svoltosi mercoledì sera nella residenza municipale. Il Pd, rappresentato in assemblea dalla consigliera Patrizia Campacci, ha chiesto un approfondimento sull’acquisto dell’ex bowling da parte del Comune nell’ambito del progetto su ‘Politiche giovanili, sport e tempo libero’. "È prevista una spesa iniziale di 335.000 euro ma saranno necessari ulteriori investimenti futuri" le parole della ‘pasionaria’ del Pd, che ha posto dieci domande nel merito, auspicando una discussione generale in un prossimo consiglio. "L’acquisto dell’immobile consentirà di realizzare ciò che si è sempre cercato di individuare per il nostro paese – la replica del sindaco Francesco Billi –: un centro polivalente per attività di tipo culturale e sociale, per l’aggregazione delle famiglie e intergenerazionale, in collaborazione con il terzo settore".

Sulla preoccupazione in merito ai lavori futuri, il primo cittadino ha ricordato che l’immobile di via Vallicelli "era in uso fino a poche settimane fa". Il fabbricato, da acquistare con la prima rata della cifra derivante dalla vendita delle ultime quote delle Terme in mano pubblica, risulta a norma in materia antisismica e "ha destinazione d’uso sportivo, ricreativo, commerciale e di ricreazione"; la compravendita dovrebbe andare in porto entro il 2025, come previsto nel Dup.

Tre le interrogazioni di Insieme per Crescere, gruppo di opposizione che fa capo all’ex sindaca Marianna Tonellato, in merito a pulizia e manutenzione delle strade extraurbane, "alcune in stato di abbandono, come Bagnolo e Sadurano", su "degrado urbano e immondizia" con riferimento particolare al "mancato utilizzo delle fototrappole già acquistate dal Comune" e sul comando di Polizia locale dopo l’uscita dall’Unione. Capitolo strade. "Interventi sono stati effettuati in via Mercatina, a Bagnolo e a Sadurano, Sant’Antonio in Gualdo, Ladino – la replica di Billi –. Si è inoltre deciso di anticipare gli sfalci delle banchine stradali". Contestato il ritardo di due mesi nella risposta all’interrogazione, Tonellato ha poi chiesto lumi sulla Polizia Locale.

"La spesa prevista per il servizio del nostro Comune ammonta a circa 130.000 euro totali, comprensivi delle spese di personale e anche della quota convenzionata per le funzioni di staff, da corrispondere al Comune di Forlì, con cui è stata sottoscritta una convenzione – ha spiegato l’assessore Massimo Paolini –. La nuova organizzazione comporta un risparmio di almeno 50.000 euro rispetto a costi medi di gestione in Unione, che peraltro si prevedevano in aumento, e altresì rispetto alla gestione precedente all’Unione. Nei prossimi mesi è prevista l’assunzione di due agenti".

In merito alle fototrappole, il Comune si trova "nella condizione della maggior parte dei Comuni del territorio: per utilizzarle è necessario attendere l’aggiornamento normativo dei regolamenti di privacy".

Annunciata infine un’assemblea pubblica nella serata del 14 aprile per un confronto tra i tecnici di Alea e la cittadinanza.

Francesca Miccoli