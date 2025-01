Ex Casa del Fascio: "Disponibili a comprarla e farne la nuova farmacia"

"Confermiamo l’interesse da parte nostra affinché l’operazione vada a buon fine". Giacomo e Chiara Dolcini sono, oltre che fratello e sorella, i co-titolari della Farmacia Carpinello, che si trova sulla Cervese, al civico 173. Il dottor Dolcini è stato colui che, in maggio, ha inviato una pec in Comune chiedendo un incontro per acquistare l’ex Casa del Fascio, situata sempre a Carpinello, sulla Cervese. Per farci eventualmente cosa? "Una farmacia dei servizi – raccontano i due –, in grado cioè di fornire tutti quei servizi sempre più richiesti dai cittadini. Gli spazi attualmente a disposizione non sono sufficienti per farlo".

Facciamo un rapido passo indietro. Giovedì in commissione consiliare Flavio Primaio (esperto di Forlì Cambia), ha chiesto conto al Comune della mancata risposta alla pec inviata dal dottor Dolcini. Visto che nessuno in municipio l’aveva letta, l’assessore Cicognani ha ribadito che c’è la disponibilità dell’ente locale nel fare visitare l’immobile a potenziali acquirenti. "Io, nel dubbio, questa mattina (ieri, ndr), ho mandato nuovamente la pec, questa volta anche all’assessore Cicognani", racconta il dottor Dolcini.

"Non avendo mai ricevuto risposta, non abbiamo un progetto e personalmente non ho mai avuta l’occasione di visitare i locali – prosegue il farmacista –. Non sono in grado di dire che tipo di ristrutturazione necessita l’immobile". La stima fatta dagli uffici comunali per l’ex Casa del Fascio è di 180mila euro. Detto delle incognite in campo, secondo il farmacista, se non dovessero rivelarsi necessari interventi consistenti, "in sei mesi potremmo anche essere pronti con la nuova farmacia".

Ora alla Farmacia Carpinello lavorano due persone. La nuova struttura necessiterebbe di un aumento di personale, difficile al momento da quantificare. Un altro valore aggiunto garantito dagli spazi dell’ex Casa del Fascio è dato dal parcheggio di cui disporrebbe. "La farmacia dei servizi – è il ragionamento della dottoressa Dolcini – consente di andare incontro alle esigenze del cittadino. Perché ciò sia possibile la legge impone spazi di una determinata metratura". Qui il personale potrebbe effettuare esami diagnostici come l’elettrocardiogramma, misurare la pressione, fornire consulenze nutrizionali e via dicendo.

"Abbiamo rilevato l’attuale farmacia nel luglio dello scorso anno – prosegue la farmacista –, e il nostro obiettivo è quello di avere una farmacia dei servizi". Non dovesse andare in porto l’operazione dell’ex Casa del Fascio? "Abbiamo il piano B, ma anche il C...", dice il dottor Dolcini, che conclude: "Ora aspettiamo un contatto da parte del Comune".

