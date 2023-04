"Ex Casa del Fascio, le incognite restano"

di Quinto Cappelli

"Qualche settimana fa il sindaco di Predappio ha annunciato, anche se in modo piuttosto pallido, l’avvio del primo lotto di lavori di 3,5 milioni per la ristrutturazione dell’ex Casa del Fascio di Predappio. Mi permetto di intervenire in un dibattito così significativo non solo per Predappio, ma per l’intero nostro territorio". Così Sara Samorì, consigliera comunale di Forlì, uscita recentemente dal Pd per passare al gruppo misto, e attualmente abitante a Predappio. L’ex assessora allo Sport di Forlì ricorda la storia del percorso della ristrutturazione dell’ex Casa del Fascio progettata dalla precedente amministrazione, guidata dall’ex sindaco di centrosinistra Giorgio Frassineti, "con una prospettiva ben più strutturata e articolata, che puntava a realizzare un centro culturale, dedicato alla storia dell’Italia nella prima metà del ’900, e uno spazio espositivo permanente, cioè un centro di documentazione dedicato alla storia del Fascismo".

Arrivano poi le critiche all’attuale maggioranza di centrodestra guidata da Roberto Canali: "Al contrario, oggi le incognite rimangono, perché il progetto del centro di documentazione è stato accantonato, favorendo una destinazione d’uso più prevedibile, forse meno rischiosa, ma decisamente meno audace rispetto al grande valore architettonico del bene e alla sua portata simbolica". Insomma, per Samorì l’ex Casa del Fascio è una struttura talmente importante per la comunità di Predappio e un simbolo con un "portato talmente simbolico", che non può essere ridotta a semplice "cartolina", perché "rappresenta ed esprime molto di più". Riferendosi poi alle risorse economiche ancora da trovare per proseguire la ristrutturazione dei successivi lotti (almeno fino a 10-11 milioni), per Samorì "il tema non è solo quello di rinnovare con determinazione la ricerca delle risorse necessarie, ma riuscire a coinvolgere in modo efficace le tante competenze necessarie affinché un progetto del genere possa diventare non solo un’occasione di dibattito aperto sulle forme migliori per raccontare e conoscere il passato in modo più complesso e maturo, ma anche coinvolgendo il tessuto economico e imprenditoriale di Predappio".

Dopo aver ricordato che l’ex Casa del Fascio di Predappio "è una delle più grandi d’Italia" e "meta di pellegrinaggi nel Ventennio", la consigliera comunale di Forlì e studiosa di storia moderna (in particolare mazziniana e repubblicana) ricorda che i 2.700 metri quadrati dell’immobile vanno ristrutturati e destinati allo studio della "storia di tutti", per "approfondirla senza strumentalizzazioni e adeguata al suo contesto, rispettandola". Samorì conclude con un riferimento alle polemiche attuali sul 25 aprile e sull’antifascismo e al ruolo che potrebbe avere un Centro di documentazione storica: "Se non si vuole raccontare tutta la storia, ma una parte di essa, forse la verità è che non ci siamo ancora ‘perdonati’. Ma è una responsabilità, alla quale non possiamo più sottrarci".