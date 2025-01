Ex Casa del Fascio. Parcheggio o farmacia?

Una farmacia al posto dell’ex Casa del Fascio (nella foto), in via Cervese 240, a Carpinello? Questa l’ipotesi emersa ieri in commissione consiliare. L’immobile, che il Comune di Forlì tenta di vendere da una decina d’anni, è stato tolto dal piano delle alienazioni (il suo valore è stimato in 180mila euro). "Ci sono state persone interessate, ma quando capiscono l’onere da sostenere per sistemare l’edificio, dove c’è anche amianto da smaltire, rinunciano – ha spiegato l’assessore al patrimonio immobiliare Vittorio Cicognani –. Per questo motivo, essendoci arrivate richieste dal quartiere per creare un parcheggio, previo abbattimento dell’immobile, le abbiamo assorbite. Non dico che abbiamo già deciso, perché se qualcuno volesse comprare l’ex Casa del Fascio, la inseriremmo di nuovo nel piano alienazioni".

Ed è a questo punto che è emersa l’ipotesi della farmacia, dopo l’intervento dell’esperto Flavio Primaio (Forlì Cambia). "A quanto mi risulta in luglio un farmacista dell’attività già esistente a Carpinello ha inviato una pec, mostrando il suo interesse per fare dell’ex Casa del Fascio una farmacia e un luogo per altri servizi (si presume sempre di natura. Dice di non aver ricevuto risposta". La mail è evidentemente sfuggita agli uffici comunali. "Le indicazioni della delibera sono state fatte alcuni mesi fa – ha precisato Cicognani –. Se le condizioni sono cambiate, ne prendiamo atto. Contatteremo questa persona per organizzare, se è ancora interessata, un sopralluogo".

Arrivando al piano delle alienazioni, la migliore delle ipotesi è quella di incassare 3 milioni di euro nel triennio 2025-2027 dalla vendita di immobili. Questa la stima fatta dagli uffici comunali relativamente al valore di vari edifici e terreni. Dovessero essere piazzati tutti (il che, come è facile capire, è irrealistico), il Comune conta di incassare poco meno di 1,5 milioni quest’anno, 676mila euro nel 2026 e 900mila l’anno successivo.

Il pezzo pregiato della collezione è la palazzina in piazzale Solieri (900mila euro; previsione di vendita nel 2027), che ospita il Centro di salute mentale dell’Ausl. "Che fine faranno questi servizi?", è stata la domanda del capogruppo del Pd, Alessandro Gasperini. "La palazzina è di proprietà del Comune – ha risposto Cicognani –. Lo spostamento del Centro di salute mentale in via Leone Cobelli è previsto da tempo e verrà fatto in tempi brevissimi". In vendita poi un complesso di appartamenti, locali e terreni in via Ravegnana (angolo via Gorizia), stimato in 437mila euro (il pacchetto è frutto dell’eredità Brunelli; il Comune possiede 20 quote su 32).

Ci sono poi alcuni uffici in corso Diaz (400mila euro): gli spazi erano occupati dal servizio benessere sociale dell’amministrazione comunale, trasferito in via Oberdan. I locali presso l’antica casa del Palmezzano in corso Garibaldi valgono 350mila euro. Da citare il terreno ex canile da 1.724 metri quadrati in via Cavallina, che sarà messo in vendita a 90mila euro; un terreno agricolo in via Trentola, a Barisano, da 40mila euro (l’estensione sfiora i 19.600 metri quadrati). Provengono dal patrimonio dell’Asp Oasi un’unità immobiliare all’interno di Palazzo Morattini, in via Pellico, da 190 metri quadrati (40mila euro) e la Casa dell’Argine, in via Argine Montone 2 (170mila euro; 2363 metri quadrati).

Nella delibera discussa in commissione figura un elenco di immobili e terreni da valorizzare: da segnalare la palazzina in Piazzale del Lavoro, che ospiterà la Casa di Comunità, vicina ai Portici, e un terreno da 77mila metri quadrati in via Fontanelle, per il quale è prevista una concessione di lunga durata a favore di operatori del settore aeroportuale.

Luca Bertaccini