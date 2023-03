Ex Casa del Fascio, presto i lavori del primo lotto per 3,5 milioni

Durante il consiglio comunale di Predappio, convocato dal sindaco Roberto Canali per domani alle ore 20,30 a palazzo Varano, saranno in discussione ben 16 punti all’ordine del giorno. Uno dei più importanti è la discussione e approvazione del bilancio preventivo 2023-2025, con diversi argomenti di tipo economico e formale collegati. A questo proposito, come anticipa il sindaco Canali, "non saranno aumentate le tariffe a domanda individuale, fra cui quelle riguardanti la mensa scolastica, i trasporti e le illuminazioni votive dei cimiteri".

Fra i progetti che riguardano il periodo preso in considerazione, figurano il passaggio dell’impianto dell’illuminazione pubblica a led per un costo di 300mila euro; un intervento nella palestra della scuola elementare Zoli, che riguarda l’intonaco esterno (150mila euro), "dopo aver già cambiato gli infissi", struttura usata anche da numerose associazioni sportive; il restauro dello scaleo comunale e l’ampliamento del parco fluviale.

Si parlerà anche del proseguimento del progetto di ristrutturazione dell’ex Casa del Fascio. A questo proposito spiega il sindaco Canali: "Presto saranno appaltati i lavori di ristrutturazione del primo lotto dell’ex Casa del Fascio, che ammonta a 3,5 milioni di euro".

Oltre a questi argomenti, saranno affrontati e discussi anche tre ordini del giorno sull’attualità: a sostegno del ripristino dell’auto medicalizzata nella postazione di Meldola, eliminata dall’Ausl Romagna, e promosso dalla lista di maggioranza Uniti per Predappio (anche se la direzione dell’Ausl ha ribadito più volte che non si torna indietro); azioni per contrastare la direttiva europea sull’obbligo di prestazione energetica entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali; infine, l’ultimo ordine del giorno è a sostegno e per l’adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico.

