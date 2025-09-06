Ex Casa del Popolo di Fiumana, questionari online sul futuro

Il Comune di Predappio prosegue il percorso partecipativo per la rigenerazione del Centro Civico di Fiumana, ex Casa del Popolo, recentemente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Bando ‘Rigenerazione Urbana’ 2024. "Il progetto – spiega il sindaco di Predappio, Roberto Canali – mira a trasformare l’edificio in uno spazio multifunzionale e accogliente, capace di ospitare coworking, sedi associative, uffici di prossimità, un info-point turistico, aree per famiglie, attività culturali e sportive, spazi di socializzazione all’aperto. L’obiettivo è offrire un luogo vivo, aperto a tutte le generazioni e capace di rafforzare i legami di comunità". Dopo l’incontro pubblico di luglio e le prime interviste con associazioni e realtà locali, è ora il momento di coinvolgere tutti i cittadini.

A questo scopo sono disponibili tre questionari online, dedicati rispettivamente ad adulti, giovani e realtà associative, per raccogliere idee, bisogni e proposte. I contributi serviranno a progettare spazi e attività realmente rispondenti alle esigenze della comunità e a costruire un modello di gestione condiviso e sostenibile. I questionari sono compilabili fino al 24 settembre ai seguenti link: Adulti (18-75+ anni): survio.com/survey/d/ADULTI; Giovani (12-17 anni): https://www.survio.com/survey/d/GIOVANI; Associazioni: survio.com/survey/d/REALTA-ASSOCIATIVE. Per chi preferisce, è disponibile anche la versione cartacea presso gli uffici comunali e il Circolo di Fiumana. Il percorso partecipativo proseguirà con tre appuntamenti pubblici: 17 settembre sul tema ‘Cosa anima il Centro Civico? Servizi, attività e spazi necessari’; 24 settembre su ‘Come organizziamo il Centro Civico? Regole, responsabilità e gestione’; 4 ottobre su ‘Facciamo Centro: sintesi e raccomandazioni, seguita da una cena di comunità’. Sottolineano igli amministratori di Predappio: "Questo è un momento in cui ogni voce conta, perché il Centro Civico sarà tanto più utile e vitale quanto più sarà frutto delle idee e delle energie di chi lo vive".

q.c.