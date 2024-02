Ex Centrale avicola, stop al degrado: "Installate grate contro le intrusioni"

Si tratta di un’area fortemente degradata che ha già causato non pochi problemi e ora l’amministrazione sta concentrando i suoi sforzi per la riqualificazione: si tratta dell’ex Centrale Avicola Romagnola, un’area di proprietà della Regione tra viale Risorgimento e viale dell’Appennino, posta a ridosso di complessi residenziali importanti, servizi pubblici e commerciali di varia natura che da tempo versa in uno stato di totale abbandono.

"Ieri mattina, sotto la supervisione della Polizia Locale, sono partiti i lavori di messa in sicurezza dell’area. In questi mesi – spiega il sindaco Gian Luca Zattini – abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di bivacco, microcriminalità e degrado all’interno degli edifici dell’ex Centrale Avicola che rischiavano di deflagrare in situazioni di grave insicurezza. Per questo motivo, con il sostegno di Cia-Conad e l’intervento di PI2000, abbiamo accelerato l’opera di pulizia e messa in sicurezza dell’intera area, andando per prima cosa a sgomberare l’interno degli edifici, da tempo oggetto di occupazioni abusive e movimenti sospetti. In quest’ottica, abbiamo installato sulle finestre di ogni edificio solide grate anti intrusione. Con l’obiettivo di proteggere il vasto perimetro della Centrale, inoltre, a breve andremo a sostituire tutte le recinzioni divelte e compromesse dal passaggio di persone non autorizzate, così da ristabilire ordine e sicurezza".

Per ora, insomma, si è provveduto a impedire l’accesso, poi si penserà all’avvenire: "Per noi questo primo intervento di messa in sicurezza dell’area era una priorità – conclude il sindaco –. Prima ancora di intraprendere un percorso di rilancio e riqualificazione dell’intero complesso, era importante garantire il ripristino della legalità e la tutela del decoro urbano. Cosa che stiamo facendo e continueremo a fare con tutti i mezzi a nostra disposizione".