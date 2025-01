Ex Convento della Ripa. L’interesse del ministro: "Accelerare il progetto. Presto intendo visitarlo"

Il Governo torna a puntare i fari sull’ex Convento di Santa Maria della Ripa. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha confermato "il grande interesse espresso in precedenza per il progetto di rifunzionalizzazione del complesso storico. Esprimo il mio personale impegno affinchè le attività per la progettazione d’intesa con il Comune di Forlì e l’Agenzia del Demanio, proprietaria della struttura, siano ancora più celeri". Giuli conferma dunque l’interesse verso il complesso di via Ripa già manifestato dal suo predecessore Gennaro Sangiuliano, finito travolto dai suoi rapporti con Maria Rosaria Boccia.

Giuli ha ricevuto ieri il sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e l’assessore al patrimonio Vittorio Cicognani, accompagnati dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, e dalla parlamentare Alice Buonguerrieri. Obiettivo di amministratori locali e nazionali era fare il punto sui prossimi passaggi dell’imponente progetto di recupero dell’ex Convento, per il quale sono previsti 12,7 milioni di euro. Il ministro "ha manifestato la volontà di visitare quanto prima il complesso monumentale forlivese e le più rilevanti testimonianze culturali della città".

A margine dell’incontro, è intervenuto il sindaco Zattini, che si è detto "molto soddisfatto dell’attenzione che il ministro Giuli ha riservato al grande patrimonio artistico e museale cittadino, dimostrando di conoscere bene il tema del recupero del convento di Santa Maria della Ripa e di avere enormemente a cuore che ogni attività finalizzata alla realizzazione dell’intervento sia svolta il più celermente possibile. Ho poi invitato il ministro nella nostra città, perché possa apprezzare di persona il convento e le più significative testimonianze del nostro patrimonio culturale. Ho ricordato al ministro Giuli la prossima mostra al Museo San Domenico ’Il ritratto dell’artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie’. Auspico che possa onorarci della sua presenza".

Tutta da capire la tempistica dei lavori. Come sottolineato dal Partito democratico in consiglio comunale, non c’è traccia di interventi riguardanti il complesso di via Ripa nel piano triennale 2025-2027 dei lavori pubblici. "Grazie alla vicinanza del Governo – ribatte ad ogni modo Cicognani – è stato compiuto un ulteriore passo avanti nella riqualificazione dei luoghi abbandonati della città, frutto della decennale e scellerata amministrazione della Sinistra".

Il sito si estende su una superficie di 23mila metri quadrati e il suo chiostro è un quadrilatero di 1.570 metri quadrati. Il porticato a nove archi per lato e la sua loggia con colonne ottagonali in mattoni rosa, capitelli smussati e colonnine esagonali, sono giunti integri fino ad oggi. I quasi 13 milioni di euro stanziati verranno utilizzati per gli interventi di riqualificazione dello stabile, conosciuto anche come ex Caserma Monti, che sarà destinato a sede dell’Archivio di Stato di Forlì e degli Archivi Generali, in parte andati distrutti nell’alluvione di maggio 2023 e attualmente collocati in soluzione provvisoria.

Un tema, quello dell’alluvione, che continua a sollevare polemiche. Così Buonguerrieri: "Gli ulteriori 30 milioni di euro stanziati dal Governo a favore delle persone e delle comunità colpite dal maltempo e dalle alluvioni che hanno devastato l’Emilia-Romagna lo scorso ottobre confermano che il Governo sta facendo grandemente la sua parte nel sostenere il territorio. Adesso aspettiamo che anche la Regione faccia la sua parte".

Luca Bertaccini