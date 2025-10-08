Ex detenuto, ora canta: "Nella cella dell’Arginone ho scoperto la musica"

È musica nata tra le mura del carcere, quella che propone Alex Spedicato, in arte Saraso, 32enne salentino che ha scoperto la musica dopo un passato in cui è stato detenuto per rapina e spaccio. Era finito in carcere a Ferrara e anche a Forlì, da dove era evaso. Ora, dopo quasi 13 anni di detenzione, Alex è libero: una libertà che deve anche al rap. Su tutte le piattaforme digitali, è fuori il suo nuovo singolo ‘Sud Italia freestyle’, prodotto da Techpro Records: un brano crudo, che racconta il mondo della malavita, senza cercare assoluzione e senza giudizi.

Spedicato, quando comincia la sua vicenda detentiva?

"Sono entrato in carcere tra il 2012 e il 2013, a Lecce. Dopo tre anni mi hanno dato gli arresti domiciliari, ma lontano dal mio territorio di origine. Così sono finito a Forlì. Era una situazione provvisoria, in attesa della fine del processo, poi sarei dovuto tornare dentro. Io, però, accorciai i tempi, perché tornai a delinquere e così fui di nuovo mandato in carcere, questa volta alla casa circondariale di Forlì".

Come si è trovato?

"Non bene. Non era un posto adatto a me. In particolare, soffrivo la vicinanza con i detenuti protetti, ovvero quelli che avevano commesso violenze sulle donne o sui bambini. Non sopportavo alcune dinamiche che si continuavano a creare, così, dopo una discussione con la direzione, decisi di evadere".

Evase senza averlo prima pianificato?

"Posso dire che più o meno tutti i detenuti fantasticano sull’evasione e pensano a come poterla attuare, ma poi in pochi passano ai fatti. Io decisi di tentare".

E ci riuscì?

"Sì. Le pareti a Forlì offrono degli appigli, non sono difficili da scalare e io approfittai della distrazione di una guardia. Fui, però, ripreso dopo sette ore. A quel punto, come da prassi, fui trasferito a Parma, in regime 14 bis".

Cosa comporta il 14 bis?

"Sei in cella da solo, non vedi mai nessuno e intorno a te non hai nulla, a parte il letto. Qualunque cosa, anche una bottiglia d’acqua, la devi richiedere. In questa situazione io cominciai a chiedere che mi venissero dati fogli e matita".

Cosa voleva scrivere?

"Per tenermi compagnia cantavo tra me e me le canzoni che conoscevo, solo che alcune volte le parole mi sfuggivano e per ricordarle meglio le trascrivevo. Nel farlo, ho cominciato a cambiare qualche parola, a improvvisare rime… Io, un ragazzo che parlava quasi solo dialetto salentino, ho scoperto tanti vocaboli nuovi, a parlare meglio e a esprimere qualcosa di mio. Però non conoscevo ancora il rap o il trap, nella mia testa erano solo frasi senza musica".

Come è arrivato il passo successivo?

"Quando sono stato trasferito a Ferrara ho conosciuto un ragazzo che mi ha fatto sentire qualche cd: Sfera, Salmo, Ghali…".

Nomi noti del rap italiano.

"Ho iniziato ad ascoltarli e mi sono chiesto perché questi artisti potessero parlare di un mondo come quello delle rapine, della droga, della strada, che io conoscevo molto meglio di loro. Da lì ho avuto lo stimolo a iniziare a scrivere pezzi di quel tipo. Fino a che è arrivata l’occasione di esibirmi di fronte a più di 500 detenuti, cantando un mio brano".

Cos’ha provato?

"Una botta di adrenalina incredibile. In passato la cercavo con la delinquenza, e l’ho trovava mille volte più intensa e più sana nell’espressione artistica. Lì decisi che avrei fatto questo nella vita e, ora che ho scontato la mia pena, sto portando avanti questo sogno: non lasciare che altri raccontino la mia storia, ma farlo con la mia voce".