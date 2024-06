Svolta all’ex Enel: "Diventerà un hotel 4 stelle superior, proprio vicino ai musei"

Forlì, 8 giugno 2024 – Il palazzo dell’ex Enel – per intenderci il grande edificio abbandonato color calcestruzzo che sorge proprio a pochi metri da San Giacomo e San Domenico – diventerà un hotel. A confermarlo è la società ‘The Saints’ (il nome sembra riferirsi proprio ai due contenitori culturali), recentemente fondata da un gruppo di imprenditori forlivesi attivi in diversi settori tra i quali la ristorazione e l’ospitalità: sono loro ad aver acquistato il palazzo lo scorso gennaio, dopo quella che definiscono "una lunghissima trattativa". L’immobile è stato in mano a un fondo internazionale.

Prima di procedere, il gruppo ha incaricato una società specializzata nello studio di fattibilità di investimenti nel settore turistico che avrebbe evidenziato una forte richiesta di hotel a Forlì. A questo punto la neonata società non ha più avuto dubbi. "Ci siamo presi il tempo necessario a valutare attentamente la tipologia di investimento da realizzare e, nonostante fossero arrivate interessanti proposte da altri investitori per realizzare uno studentato, alla fine abbiamo deciso, seguendo anche l’idea del socio che ha lanciato per primo l’iniziativa, di fare un hotel di livello superiore che, a nostro avviso, in centro a Forlì è assolutamente necessario". Sarà infatti un 4 stelle ‘superior’.

A parlare è Franco Sassi, socio di maggioranza relativa di ‘The Saints’ e presidente del cda della società, imprenditore del settore delle costruzioni speciali (sua la Technologica srl di Predappio) oltre che presidente provinciale di Ance, l’associazione delle imprese edili. "Devo ringraziare l’amministrazione perché nelle interlocuzioni finora svolte il sindaco ha sempre caldeggiato l’opzione dell’hotel per rafforzare l’offerta turistica, del resto uno studentato è già in cantiere all’ex Hotel della Città".

“Il progetto – ha commentato il sindaco Zattini – rappresenta un esempio importante di quanto e come la nostra città stia diventando sempre più attrattiva, frizzante e inclusiva. Come sindaco non posso che ringraziare di cuore l’intera cordata di imprenditori che hanno scommesso in questa importante operazione e ribadire che il Comune di Forlì è e sarà sempre al fianco di chi fa impresa, crea occupazione e investe nel territorio". Dice la sua anche Vincenzo Bongiorno, coordinatore di Fratelli d’Italia Forlì, che ringrazia l’amministrazione Zattini: "Le sinergie tra pubblico e privato continuano a dare i loro frutti a Forlì e l’area dei Musei San Domenico si conferma uno dei poli più dinamici della città".

Secondo Sassi "la ristrutturazione del palazzo ex Enel è l’ultimo tassello per riportate quella parte di Forlì al decoro che merita. Siamo convinti che il turismo a Forlì crescerà molto nei prossimi anni, oltre ad essere meta culturale e di business, abbiamo forti previsioni di aumento dell’ incoming verso l’entroterra e Forlì può diventare la porta di accesso del turismo sportivo, enogastronomico e naturalistico".

Nella compagnie societaria e nel cda, che a breve dovrebbe allargarsi ad altri imprenditori locali, c’è anche Davide Gabrielli, giovane imprenditore del settore dei materiali speciali da costruzioni (Draco Spa): "In centro a Forlì – le sue parole – manca un hotel di alto livello che possa essere punto di riferimento per la fascia business che gravita sul territorio e per chi cerca un’offerta di standard internazionale". Sui tempi di realizzazione e sullo stile del progetto, Gabrielli non si sbilancia: "Inizieremo le interlocuzioni formali con l’amministrazione appena terminato il rinnovo del consiglio e della giunta". Per quanto riguarda, invece, il progetto nel concreto, "parliamo di quasi 60 camere di design, comprese le 8 suites e un roof top con vista città". Sostanzialmente un attico (‘roof’ in inglese significa ‘tetto’).

Per quanto riguarda il ristorante, "l’osteria ‘Don Abbondio’ è già nella compagine sociale di The Saints, pertanto l’idea è di integrarla nell’offerta superior dell’hotel". Il ‘Don Abbondio’ si trova infatti a pochi metri dall’ex Enel. La cordata affiancherebbe comunque "un american bar aperto fino a tarda sera". E promette: "Di certo, il progetto sarà altamente innovativo ed eco compatibile. Alla sua realizzazione lavoreranno esclusivamente ditte del territorio".