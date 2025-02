Ex Eridania, conclusi i lavori esterni. Bonifica e nuove recinzioni: l’area verde ora è in sicurezza

Chi frequenta abitualmente la zona l’avrà notato: nell’immensa area verde che circonda l’ex Eridania, dopo un lungo periodo di immobilità, si sono da poco conclusi i lavori. L’ex zuccherificio è stato acquisito dal Comune a novembre del 2022, e da allora quasi nulla si era più mosso, eccezion fatta per uno sfalcio della vegetazione attorno al perimetro, soprattutto per ragioni sanitarie, e l’utilizzo di una parte, nel periodo dell’alluvione, per depositarvi i fanghi rimossi dalle strade del vicino quartiere San Benedetto. Il futuro dell’ex Eridania è ancora incerto: nelle volontà del sindaco Zattini, per il momento, c’è soprattutto la realizzazione di un grande parco che coprirebbe parte dei 16 ettari che circondano il fabbricato. Quella appena conclusa è un’opera di manutenzione straordinaria mirata soprattutto alla messa in sicurezza. In questa fase l’importo totale è di 100mila euro. Di questi, 22.461 finalizzati a realizzare un accesso pedonale in mezzo al verde, finora incolto, e 62.774 sugli interventi di ripristino delle recinzioni. Restano pertanto disponibili 13.463 euro, derivanti in parte dal ribasso d’asta ottenuto sull’appalto per interventi sulle recinzioni.

La consegna dei lavori è avvenuta il 15 gennaio, e sono stati appena ultimati. Per quanto riguarda il verde sono stati eseguiti lavori di bonifica generale da piante infestanti sul perimetro del lotto, in modo da permettere un accesso sicuro su alcuni percorsi. L’intervento sulle recinzioni interessa circa 1.000 metri lineari: è stato eseguito su tutto il perimetro dell’area a sud/est della via Monte San Michele (ad eccezione, quindi, del lato ferrovia) e riguarda il ripristino e la riparazione di recinzioni metalliche esistenti, la sostituzione dei tratti di recinzione fortemente ammalorati, la formazione di nuovi tratti dove mancanti e la bonifica da essenze arboree infestanti. Sono stati anche collocati due cancelli carrabili, uno sulla via Gorizia e uno sul retro accessibile da via Giardini, per consentire l’accesso da più punti e infine la collocazione lungo il perimetro di apposita cartellonistica di sicurezza (ovvero divieti di accesso e segnalazione pericolo).

"Questo primo stralcio di lavori, finanziato con risorse del Comune, era necessario per mettere in sicurezza l’area e cominciare a ragionare sul futuro e la nuova vocazione dell’Ex Eridania – commenta l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani –. Dal punto di vista delle recinzioni, in particolare, era importante intervenire per evitare possibili intrusioni e tutelare la pubblica incolumità. Anche per questa ragione, nei prossimi giorni i nostri tecnici installeranno lungo l’intero perimetro apposita cartellonistica di sicurezza. I lavori, compresi quelli di tutela del patrimonio arboreo, fanno parte di una strategia più ambiziosa di riqualificazione dell’Ex Eridania che ci apprestiamo ad intraprendere in stretta sinergia con altri partner e istituzioni del nostro territorio".

Sofia Nardi