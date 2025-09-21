Ex Eridania da riscoprire. Passeggiata e concerto: prima apertura al pubblico

Un gigante addormentato nel cuore di un misterioso giardino segreto. Non è l’incipit di un romanzo d’avventura, ma la descrizione dell’ex Eridania, lo storico zuccherificio abbandonato che il Comune ha acquisito nel novembre del 2022.

Ora, in attesa che l’area verde e l’edificio che ne è il cuore trovino una destinazione d’uso, l’area apre per la prima volta alla cittadinanza, grazie a un intervento leggero e temporaneo concordato tra il Comune e l’associazione culturale Spazi Indecisi. L’amministrazione, dopo una serie di piccoli lavori di messa in sicurezza del perimetro, ha scelto di intraprendere una prima sperimentazione di riapertura accogliendo la proposta di Spazi Indecisi, da anni impegnata nella valorizzazione di luoghi in disuso. L’appuntamento è per domenica 5 ottobre con ‘If I turn into liminal sounds, you won’t catch me’, a cura dell’artista Gaia Ginevra Giorgi.

L’evento prevede due momenti: alle 16 una passeggiata d’artista e alle 18 una performance sonora. Entrambi i momenti sono gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria e ingresso contingentato. Alla passeggiata potranno prendere parte 70 persone, suddivise in due gruppi, e 90 potranno assistere al successivo evento musicale dal vivo. La giornata è parte del festival diffuso di Spazi Indecisi ‘Inno al perdersi’, e si inserisce nelle iniziative a supporto della candidatura di Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028.

"La riapertura dell’ex Eridania è un passaggio importante – dichiara il sindaco Gian Luca Zattini –. Grazie a un intervento rispettoso e condiviso, questo spazio torna ad essere accessibile ai cittadini e capace di generare nuove occasioni di incontro e cultura. L’amministrazione e Spazi Indecisi hanno lavorato fianco a fianco, dando vita a questa prima iniziativa aperta alla città che rafforza il valore e l’identità intrinseca di tutta l’area: tra mura, flora, fauna e memorie. Siamo partiti da un’apertura temporanea perché la complessità e la fragilità di questo spazio richiedono un processo graduale, sicuro e rispettoso del patrimonio che caratterizza l’ex zuccherificio".

"Eridania è una cattedrale del lavoro e, insieme, un bosco spontaneo urbano – affermano da Spazi Indecisi –. Non è uno spazio vuoto da riempire, ma un patrimonio da ascoltare. Eridania è già un parco archeologico post-industriale naturale, un luogo raro e prezioso che necessita di cura e attenzione collettiva, come dimostrano le tante iniziative promosse da associazioni, storici e realtà forlivesi. Lo scopo di questa iniziativa è abitare Eridania con lo stesso rispetto con cui si entra in un bosco, in un luogo di culto, in un archivio di memorie".

Per info e prenotazioni: spaziindecisi.it/inno-al-perdersi-2025/ info@spaziindecisi.it.

Sofia Nardi