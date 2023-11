Ex Eridania, primi lavori: "Via rovi e arbusti, una questione di igiene e decoro dell’area"

Nel post alluvione il suo piazzale in cemento affacciato su via Gorizia era stato utilizzato per depositare i fanghi rimossi dalle strade. Ora l’area dell’ex Eridania è stata di nuovo liberata. Ciononostante, in questi giorni, i forlivesi avranno notato squadre di operai al lavoro sull’area verde, intenti a rimuovere rovi e tagliare gli arbusti. No, non sono partiti i lavori sull’ex zuccherificio, acquisito dal Comune nel novembre 2022; gli sfalci, però, sembrano essere un primissimo passo verso la riappropriazione dell’area che per molti anni era stata una proprietà privata inutilizzata e per la quale, ora, si pensa a un futuro.

"All’origine della pulizia appena conclusa c’era un problema di igiene – spiega l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani –. I cittadini della zona lamentavano la presenza di animali quali topi e bisce. Però il sentiero che abbiamo tracciato lungo il perimetro dell’area verde servirà anche ai tecnici per poter accedere e cominciare a valutare dei progetti da attuare in futuro". Tra questi progetti, quello più certo riguarda proprio l’area verde (vincolata dalla Soprintendenza proprio come l’edificio stesso) che, a prescindere dalla destinazione dello zuccherificio, dovrebbe diventare un parco pubblico. Nel corso dell’estate, il sindaco Zattini aveva parlato della possibilità di attuare dei percorsi per la cittadinanza: "Quelli che sono stati realizzati ad oggi, però, sono tutt’altro – puntualizza Cicognani –: non sono aperti al pubblico e non fanno che ricalcare gli stradelli di servizio che già esistevano".

Prossimamente il Comune provvederà anche a ripristinare le reti perimetrali danneggiate. Una precisazione: la vegetazione rimossa non include vere e proprie alberature, ma solo rovi e piante spontanee come la Robinia Pseudoacacia, in parte già abbattute dall’ultima tempesta di vento della scorsa settimana. Contestualmente sono stati rimossi anche dei rifiuti, residui di un passato utilizzo dell’area esterna e degli ambienti dello stabile in abbandono che era stato scelto da un uomo senza fissa dimora (ora deceduto) e, ancor prima, era stato utilizzato per bivacchi notturni: si tratta essenzialmente di alcuni materassi ormai coperti di muschio che ora giacciono al centro del piazzale in cemento, ma che presto verranno smaltiti. Questo, ad oggi, è lo stato dell’arte all’ex Eridania: per i lavori veri e propri si dovrà attendere ancora.

Sofia Nardi