Ex Eridania, sull’idea della discoteca si apra un dibattito

Mentre in riviera ci si domanda se è possibile la convivenza tra chiringuito e discoteche, a Forlì si ragiona su come animare la città, evitando che i nostri giovani siano costretti a trasferte per godersi una serata di divertimento. Parto dalla proposta di creare una discoteca o comunque un luogo similare nell’area dell’ex zuccherificio Eridania, in via Gorizia. L’idea non deve essere lasciata cadere nel vuoto. La cosa più sbagliata sarebbe non prenderla nemmeno in considerazione. Vorrei che si aprisse un dibattito a livello cittadino così da poterne ragionare tutti insieme, così da capire sia i pro che i contro di un’operazione simile. Spostarsi d’estate, per motivi che tutti quanti sappiamo, non è proprio una passeggiata.

Lo dico da genitore, perché conosco lo stato di apprensione che tutti noi proviamo quando i nostri figli vanno in macchina a ballare o in qualche locale. Per questo dico che l’ex Eridania rappresenterebbe un toccasana per tutti noi. Sarebbe un luogo di aggregazione sicuro, controllato (e leggendo le cronache sappiamo che esistono varie situazioni irregolari, con tutti i rischi che ne conseguono) e vicino a casa.

Penso a un servizio navetta, che potrebbe collegare il parcheggio dell’Argine in viale Salinatore, che conta oltre 300 posti, e l’ex Eridania. Servizio navetta ’gratuito’. Se la discoteca in via Gorizia dovesse davvero nascere, potremmo coinvolgere le istituzioni che si occupano di sensibilizzare i giovani sui problemi delle dipendenze, effettuando controlli gratuiti anti-alcol, così da responsabilizzarli e far loro capire quanto serve per superare il limite. I nostri ragazzi vanno educati in questo, senza demonizzarli. Credo che una forma di divertimento sana sia possibile, e auspicabile, anche a Forlì. Infine, recuperare un edificio come l’ex Eridania non può prevedere come unica opzione una motivazione culturale. La città offre già numerosi contenitori con questa vocazione.

Alberto Zattini, direttore Ascom-Confcommercio