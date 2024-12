Ex Hotel della Città, apre il giardino

‘Giardino Gio for Christmas pro Virginia’ è il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione culturale ‘Pittore Fernando Boschi’ di Forlì con l’ideatore e direttore artistico Roberto Martini, in collaborazione con i Lions Club Forlì Valle del Bidente, Forlì Host, Forlì-Cesena Terre di Romagna e Forlì Giovanni de’ Medici. L’evento si terrà tutti i giorni presso il giardino dell’ex Hotel della Città in corso della Repubblica 117. L’inaugurazione avverrà oggi alle 17, mentre gli eventi prenderanno il via a partire da domani alle 15.

L’iniziativa, finalizzata alla raccolta fondi a favore di Virginia Baldassarri (foto), prevede l’allestimento della Casetta di Natale della Solidarietà con alcuni dei più importanti Service di volontariato della città che da tre anni danno vita a questa iniziativa. Saranno inoltre presenti l’albero di Natale allestito per l’occasione, presepi, riproduzioni di ambienti natalizi e agresti tipici romagnoli, oltre a vari momenti culturali. Per chi volesse ristorarsi sono previste degustazioni di vin brulè, porchetta e altre delizie presso l’adiacente Bistrot Borgo Cotogni.

"Virginia è una giovane madre che ha lottato con tutto il suo coraggio contro una rarissima infezione che ha richiesto dolorose amputazioni, senza arrendersi mai" commentano gli organizzatori Maria Pia e Piero Boschi, dell’associazione culturale. L’ingresso all’evento, che gode del patrocinio del Comune di Forlì, è gratuito.

ma. bo.