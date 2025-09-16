Ex Oliveti tutto nuovo. È la sede distaccata del Liceo ‘Canova’: stop alle aule precarie

È stata inaugurata ieri la nuova sede distaccata del Liceo artistico e musicale ‘Antonio Canova’ di Forlì nella scuola in via Buonarroti. Del vecchio istituto Oliveti, in pratica, sono rimasti solo i piloni, attorno ai quali è stato realizzato un nuovo edificio. I lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico hanno così consegnato alla città un fabbricato completamente rinnovato.

"Non c’era modo migliore di inaugurare la nuova sede del Liceo Artistico ‘Canova’ se non con un concerto dei suoi allievi, che da oggi avranno a disposizione un edificio bellissimo e completamente rinnovato – ha affermato il presidente della Provincia di Forlì Cesena, Enzo lattuca, al momento del taglio del nastro ieri mattina –, realizzato grazie a risorse Pnrr e della Provincia. In questi anni come Provincia, sia a Cesena che a Forlì, stiamo facendo degli importanti interventi ‘di sistema’ per uscire da una carenza strutturale di spazi che riguarda le nostre scuole superiori".

I lavori che hanno interessato lo stabile hanno riguardato il rafforzamento della struttura metallica esistente, andando poi a sostituire i solai, ma senza modificare la sagoma del fabbricato. Nel corso delle lavorazioni si è provveduto a redistribuire gli spazi interni per ottenere 19 aule, 3 laboratori, un’aula insegnanti, due uffici, un archivio e un’aula magna, dislocati su tre piani. Gli infissi, per tutto l’edificio, sono stati installati con il sistema a facciata continua con apertura a vasistas a spingere. È stata realizzata una stratificazione dei muri per rendere l’edificio performante sia dal punto di vista termico e acustico. Il fabbricato è stato dotato di un impianto fotovoltaico con una potenza pari a 28,50 kilowatt. L’investimento è stato di 6 milioni 670 mila euro.

Con l’inaugurazione del nuovo plesso non è più necessario il prefabbricato installato negli anni scorsi nel cortile dell’Istituto Ruffilli (via Romanello da Forlì, in pieno centro), che ospitava in via temporanea sei aule del Liceo Canova. La struttura è stata smantellata già nello scorso mese di agosto.

"Oggi non inauguriamo soltanto un edificio – ha affermato Michele Valli, consigliere provinciale delegato agli edifici scolastici –: apriamo le porte a un luogo in cui si forma il futuro della nostra comunità. Avere una scuola bella, sicura e curata significa trasmettere ai giovani un messaggio chiaro: che crediamo in loro, che investiamo su di loro, che il loro percorso di formazione è importante per tutti noi".

Era presente anche la consigliera regionale Valentina Ancarani (Pd): "Si conclude così un percorso che ho visto nascere quando, da vicepresidente della Provincia con delega all’edilizia scolastica, abbiamo avviato il progetto di riqualificazione dell’area. L’intervento rappresenta non solo un investimento per la scuola, ma anche un importante passo di riqualificazione urbana nell’area della stazione, restituendo vita e futuro a uno spazio che oggi torna a essere punto di riferimento per la comunità".

Matteo Bondi